  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Правый защитник Баварии нашел замену Роберту Левандовскому
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Правый защитник Баварии нашел замену Роберту Левандовскому

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Француз - против французской команды

Правый защитник Баварии нашел замену Роберту Левандовскому

Goal

Новина українською

Защитник правого фланга "Баварии" Бенжамен Павар поделился ожиданиями от матча против клуба со своей родины - французского "ПСЖ" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что команда сможет найти замену травмированному Роберту Левандовскому.

Для "ПСЖ" это будет что-то вроде реванша. Мы очень спокойные, впереди у нас 2 матча, в которых мы хотим одержать две победы.

Травма Левандовского? Это немного меняет. Левандовский - лучший нападающий мира. Но у нас есть хорошие футболисты, которые могут сыграть на этой позиции. Эрик Максим Чупо-Мотинг хорошо играл против РБ "Лейпциг". Нам не хватает Роберта, но мы подходим к матчу с тем же настроением, что и всегда, - цитирует игрока сайт УЕФА.

Матч "Бавария" - "ПСЖ" состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22.00.

Читайте такжеКто может заменить Левандовского?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Эрик-Максим Чупо-Мотинг ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Бенжамен Павар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...