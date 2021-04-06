Правый защитник Баварии нашел замену Роберту Левандовскому

Защитник правого фланга "Баварии" Бенжамен Павар поделился ожиданиями от матча против клуба со своей родины - французского "ПСЖ" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что команда сможет найти замену травмированному Роберту Левандовскому.

Для "ПСЖ" это будет что-то вроде реванша. Мы очень спокойные, впереди у нас 2 матча, в которых мы хотим одержать две победы.

Травма Левандовского? Это немного меняет. Левандовский - лучший нападающий мира. Но у нас есть хорошие футболисты, которые могут сыграть на этой позиции. Эрик Максим Чупо-Мотинг хорошо играл против РБ "Лейпциг". Нам не хватает Роберта, но мы подходим к матчу с тем же настроением, что и всегда, - цитирует игрока сайт УЕФА.