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Правый защитник Баварии нашел замену Роберту Левандовскому
Француз - против французской команды
Goal
Защитник правого фланга "Баварии" Бенжамен Павар поделился ожиданиями от матча против клуба со своей родины - французского "ПСЖ" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что команда сможет найти замену травмированному Роберту Левандовскому.
Для "ПСЖ" это будет что-то вроде реванша. Мы очень спокойные, впереди у нас 2 матча, в которых мы хотим одержать две победы.
Травма Левандовского? Это немного меняет. Левандовский - лучший нападающий мира. Но у нас есть хорошие футболисты, которые могут сыграть на этой позиции. Эрик Максим Чупо-Мотинг хорошо играл против РБ "Лейпциг". Нам не хватает Роберта, но мы подходим к матчу с тем же настроением, что и всегда, - цитирует игрока сайт УЕФА.
Матч "Бавария" - "ПСЖ" состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22.00.
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