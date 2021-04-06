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Бавария – ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Бавария – ПСЖ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 7 апреля 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Бавария – ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Фото: imago images/Автор - неизвестен

Новина українською

Финалисты прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов встретились уже на стадии четвертьфинала. У "Баварии" с тех пор амбиций меньше не стало, и они не прочь повторить успех годовалой давности, завоевав очередной титул европейских чемпионов. ПСЖ же попробует отомстить мюнхенцам за лиссабонскую обиду.

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Первая игра 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Баварией" и "Пари Сен-Жермен" состоится в среду, седьмого апреля. Матч традиционно стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 2.

Также трансляция матча "Бавария" – ПСЖ будет доступна на сервисах Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
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