Финалисты прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов встретились уже на стадии четвертьфинала. У "Баварии" с тех пор амбиций меньше не стало, и они не прочь повторить успех годовалой давности, завоевав очередной титул европейских чемпионов. ПСЖ же попробует отомстить мюнхенцам за лиссабонскую обиду.

Первая игра 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Баварией" и "Пари Сен-Жермен" состоится в среду, седьмого апреля. Матч традиционно стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 2.

Также трансляция матча "Бавария" – ПСЖ будет доступна на сервисах Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.