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ЛЧ. Реал - Ливерпуль 3:1. Повторение киевского финала

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Без Рамоса вышло лучше, чем без Ван Дейка

ЛЧ. Реал - Ливерпуль 3:1. Повторение киевского финала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед этим матчем много спорили, кто важнее - Рамос для "Реала" или Ван Дейк для "Ливерпуля"? Похоже, игра расставила все по местам.

"Ливерпуль" проиграл "Реалу" во всех линиях, но оборона подкачала особенно сильно. В первом тайме команды вели позиционную войну и ничего не предвещало голов, аж пока Кабак с Филипсом не упустили в простой ситуации Винисиуса. Лонгбол от Крооса летел неприлично долго, но защитники его прозевали, а бразилец шанс реализовал.

Эффективность Винисиуса - вообще одно из главных открытий поединка. Обычно расточительный бразилец сегодня был сконцентрирован на 200%. Чувствуется рука Зидана - он умеет настраивать на топ-соперников.

А вот руки Клоппа в игре "Ливерпуля" не чувствовалось вообще. До перерыва красные привезли себе и второй гол - Александр-Арнольд сбросил мяч на ход Асенсио, которому оставалось только обыграть Алиссона. Спустя пару минут Кабак повторно вывел Асенсио на ворота, промазав по мячу, но на сей раз Марко сплоховал.

Лишь после перерыва "Ливерпуль" начал хоть немного напоминать себя прежнего. Во многом красным помог быстрый гол - Салах подобрал отскок и с близкого расстояния прошил Куртуа.

Этот эпизод мог даже переломить ход игры, но в дальнейшем "Реал" доказал, что это было чистое невезение. "Сливочные" еще взвинтили темп, зажали соперника в его штрафной и вскоре забили третий - Винисиус в касание пробил с паса Модрича.

Если бы Асенсио меньше пижонил, то счет бы вообще стал неприличным, но Марко запорол еще два мега-перспективных выхода, оставив "Ливерпулю" хоть какие-то шансы перед ответкой.

Два гола вполне реально отыграть, тем более на "Энфилде". Другое дело, что для этого "Ливерпулю" надо прибавлять абсолютно во всех компонентах. То, что мы увидели сегодня - это не бой равных. Скорее, сильная команда обыграла слабую. Неожиданно слабую.

1/4 финала ЛЧ. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Ливерпуль" - 3:1

Голы: Винисиус, 27, 65, Асенсио, 36 - Салах, 51

"Реал": Куртуа - Васкес, Эдер Милитао, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио (Вальверде, 70), Бензема, Винисиус (Родриго, 85)

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Филипс, Кабак (Фирмино, 81), Робертсон - Кейта (Алькантара, 42), Фабиньо, Вейналдум - Салах, Жота (Шакири, 81), Мане

Предупреждения: Васкес, 49 - Мане, 39, Алькантара, 56, Александр-Арнольд, 83

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Комментарии (71)
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Барселиниус (землянин)
07.04.2021 в 01:19
Ладно мадридасты, харэ балдеть. Пожалейте наши нервы. Готовьтесь к Эль Класико. Если с нами будет так же, как с Ливером, сниму шляпу.
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0
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hardcorepwnz (Украина)
07.04.2021 в 01:21
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0
0
kalan-86 (Анкара)
07.04.2021 в 01:17
Ни одного коммента от «ярых» болельщиков некрасивого Ливера. Они головы показывают, только когда команда выигрывает. А ведь могли бы отписаться, подискутировать на тему своей унылой команды.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.04.2021 в 00:54
И где там тот Шахтёр, который дважды обыграл Реал?
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
07.04.2021 в 01:01
Валяние Мадридом дурака в проходных матчах - это классика. Если бы Шахтер нужно было во что бы то ни стало обыграть, это было бы сделано.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
07.04.2021 в 01:15
100%
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
07.04.2021 в 00:31
Первый тайм от Реала - просто сказка. Дело не только в 2-х забитых голах. А еще в том, что вся контригра Ливерпуля была задушена в зародыше. Еще браво Винисиусу, обычно он такие моменты запарывал, а тут парня прорвало. Хочу отметить Милитао, сыграл очень надежно. Кроос - гений паса, не только в этом матче, но и в этом, в том числе. Все молодцы. Из плохого отмечу последние минут 10, слишком уж прижались к воротам. А, не дай Бог 3-2, - это уже очень плохой счет для домашнего матча. Но отбились, ибо Ливер сегодня "не торт". Если бы я был болельщиком Ливера - было бы просто тошно, и даже не от счета, а от игры. В общем всех с победой. Реал показал, что на главные матчи умеет собраться, как надо. Надеюсь, так будет и впредь, в т.ч в эль-классико.
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+4
-3
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hardcorepwnz (Украина)
07.04.2021 в 00:36
Мне было некомфортно только в первые минуты второго тайма, Клопп явно зарядил своих волшебными пендалями, они сразу отыграли гол и давили. Но потом Мадрид забил третий и на этом игра была окончена. А вообще, как-то легко и непринужденно выглядел РМ, редко давая повод усомниться в его уверенности.
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+4
-2
metall5291 (Kharkiv)
07.04.2021 в 00:46
Когда счет стал 2-1 - подумалось: ну вот она начинается, обычная в последнее время возня-мазня для Реала. Сколько раз Реал терял очки именно так, разбазаривая добытое преимущество. Но в этот раз как-то обошлось. Реал снова заиграл как в первом тайме. Предельно четко и заряженно на цель. В общем молодцы. Надеюсь в ответной игре увидеть такой же Реал. Тогда нам будет безразлично, сумеет ли прибавить Ливерпуль. А Ливер, по идее, и не сумеет. На это надеюсь тоже.
+2
-3
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hardcorepwnz (Украина)
07.04.2021 в 00:53
Был бы в ответке полный Энфилд, я бы опасался. Конечно всякое может быть, у нас тоже коллектив умеет разбазарить преимущество, но думаю не в этот раз.
+1
0
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victor1306 (Мадрид)
07.04.2021 в 00:39
дивився сьогодні матч і виникла думка: як зіграють в суботу? От взагалі не зрозуміло! Здається і настрій повинен бути хороший і час є на відновлення. Але от чи прорве знову Жуніора? 99% що ні. Асенсіо заб'є в п'ятому матчі поспіль? Дай Бог. "Не помітні" були Карім, Каземіро та Модріч (це в загальному, не на перших ролях, хоча від останнього гольовий, а від Бензема передгольовий паси) тому на авансцену повинні вийти старі-добрі герої сезону. І вони вийдуть! Ну і те саме піднесення після такого без перебільшення крутого матчу ніхто не відміняв. Тому передчуття хороше. Не прогноз, а чуйка:) Hala Madrid!
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+1
-3
metall5291 (Kharkiv)
07.04.2021 в 00:58
Сподіваюсь на прийнятний результат в ель-класико. Звісно, Віні створив диво, чекати повторення важко. Але пора вже йому колись виходити на перші ролі. Задля того його там тримають, бо вірять. Ну і "стара гвардія" має себе показати. Тим більше, що Барса не вражає. Подумалось, що навіть добре, що вона так-сяк вимучила перемогу з Вальядолідом. Бо це змусить Реал грати виключно на перемогу. А в такі моменти Реал вміє зібратись до купи. Цього року він це вже не раз показав.
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
07.04.2021 в 00:59
На победу в Класико я бы не ставил, но как минимум, ничейку, вырвем. А вообще, победа в Ла Лиге уже от нас не зависит, так что я надеюсь, что ставка будет сделана на ЛЧ. Даже если мы обыграем Барселону, этого мало, надо еще чтобы они с Атлетико друг другу шеи свернули в очной дуэли, да и самому Мадриду нужно безошибочно пройти оставшуюся дистанцию. Как-то слабо верится, а вот за ЛЧ можно и зацепиться.
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
07.04.2021 в 01:08
Лично я тоже больше рассчитываю на ЛЧ. Но и в чемпионате можно и нужно сыграть по максимуму. Барса сегодня, видите сами, может споткнуться в любом матче. Атлетико тоже явно сбился с темпа. Как говорится, делай что надо и пусть будет, как будет. Но в эль-классико крайне желательно выиграть, хотя бы для себя (игрокам Реала), ну и для нас тоже, чтобы несколько осадить самых резвых посетителей сайта.
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
07.04.2021 в 01:12
Согласен, надо по-максимуму делать, а там будет видно. Осечки конкурентов будут, главное своих избежать. Ну и буду болеть за Барселону в их матче с Атлетико, нам это выгоднее. Хотя я бы в любом случае болел за них, терпеть не могу матрасов, более противной и отвратительной команды сложно найти. И игроки как на подбор, почти каждый какой-то гаденький, с гнильцой. Под стать их тренеру, кто застал Симеоне-игрока, поймет.
0
0
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MES QUE UN CLUB
07.04.2021 в 01:20
metall5291 (Kharkiv) Позволю себе не согласиться по поводу спотуться в любом матче. Во второй половине сезона ЛаЛиги Барса,как никто другой, хорошо прошли этот отрезок.
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.04.2021 в 00:25
Без Ван Дейка захист Лівера ніякий. Атака сьогодні теж на диво слабо зіграла, не переконливо, тому результат закономірний. Вболівальників Реалу з перемогою! Команда набрала хорошу форму під кінець сезону, на ходу зараз! Тим цікавішим буде Ель Класіко... ;)
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+4
0
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Барселиниус (землянин)
07.04.2021 в 00:25
Ливер дохлый был. Повезло Реалу.
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+1
-5
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:27
Везе сильнішим....
Ответить
+1
-2
Dr. House (Поділля)
07.04.2021 в 00:28
Ну да, что ж ты ещё можешь сказать в оправдание своему піз.д.єжу
Ответить
+3
-3
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:30
А як заливався соловейком в анонсі матчу...
+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.04.2021 в 00:16
Для затравки Аленя. Он любит же статистику, которую перекручивает на свой лад))). Вот три вопроса для него: Первый: У кого антирекорд по самому крупному проигрышу в 1/4 ЛЧ и по самому большому количеству пропущенных голов на этой стадии в одном матче? Второй вопрос: У кого антирекорд по самому крупному проигрышу по итогам двух матчей в 1/2 ЛЧ? И третий вопрос: У кого антирекорд по самому крупному проигрышу в финале ЛЧ? Жду ответы от Мундо- Аленя
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+3
-5
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:21
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+1
-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.04.2021 в 00:15
Были времена, когда на НСК играли Ливер с Реалом... а теперь бомжи с будкой... бамбасцы все загадят, куда только ни залезут
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+2
-4
kalan-86 (Анкара)
07.04.2021 в 00:07
Реал классные голы положил. Думаю пройдут некрасивый ливер.
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-1
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MES QUE UN CLUB
07.04.2021 в 00:04
Очень удобный результат для Реала перед поездкой в гости к Ливерпулю. Не смотрел не единой игры красных после их удачных пару сезонов, но сегодня это была отстой-команда. Реал играл очень легко. Середина поля молодцы, ничего не скажешь. Перекрыли недостатки центра защиты и на атаку сыграли. Не помог и злой оскал Клоппа. Всё может измениться ещё, но кто верит в то, что Мадрид упустит своё? Я не верю. Ждём Субботу. Надеюсь Куман смотрел сегодняшний матч и что-то придумает.
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+7
0
Dr. House (Поділля)
07.04.2021 в 00:07
Куман смотрел только за игрой Вейналдума, уж больно ему его хочется))).
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+4
-3
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victor1306 (Мадрид)
07.04.2021 в 00:27
Привіт. Прекрасний коментар. До суботи ;)
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
07.04.2021 в 00:31
Шобы шо-нибудь придумать надо уметь думать. А это не про Куманя. Вчера мы наглядно убедились, как он может думать. Никак. Нервные всплески раздражения и всё. Правильнее было бы сказать так: Если Месси шо-нибудь придумает... ))
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
07.04.2021 в 01:14
Ну ты просто какой-то кумано-ненавистник. () Как по мне - тренер, как тренер. Барса сейчас в процессе перестройки и становления новой команды. Может ей и нужен другой тренер, но я не скажу, что Куман самый худший. Кстати ваш предводитель и гений аналитики (знаешь, о ком я) - так он очень даже за Кумана. Ну и как с этим быть (). Удачи тебе (но не в эль-классико, уж извини).
0
0
Dr. House (Поділля)
07.04.2021 в 00:03
Так-с, интересно : каком сейчас состояние мундо у Аленя?
Ответить
+5
-3
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:04
Рука Переса проводить чергову контрольну ревізію мундо депортіво монреальського оленя...
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+5
-3
download1 (huyersk)
07.04.2021 в 00:02
because they walk alone!
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0
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
07.04.2021 в 00:00
Где там эти путалонского олени,что хотела издеваться после матча )))..горите горите ясно путаланские пуканы)))...пхахахаха
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+4
-5
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:03
Вони обіцяли " сільно нє стєбатса"...
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+2
-3
Dr. House (Поділля)
07.04.2021 в 00:05
"ст" в останньому слові лишнє)))
+2
-3
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:06
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
07.04.2021 в 00:34
Смейтесь, смейтесь мадридасты.. В полуфинале вас грохнут точно.
+1
-3
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:37
0
-1
Dr. House (Поділля)
07.04.2021 в 00:37
Где Барса, где?
+1
-1
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:38
ані усталі...
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
07.04.2021 в 00:48
На втором месте Барса, впереди Реала. А в финал ЛЧ ещё сумейте пролезть.
+1
-1
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Барселиниус (землянин)
07.04.2021 в 00:51
Ничего, ничего... Свою порцию стёба я отложу на позже. Захлебнётесь..
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
07.04.2021 в 00:00
Конечно, все еще не решено, но начало положено. Винисиус, воу воу, палехче) Кроос просто гений, два таких паса вырезал, великий игрок. До сих пор не понимаю, как Бавария его отпустила. А Ливерпуль как-то очень нервно играл в первом тайме, Клопп конечно завел после перерыва, но уже было слишком поздно. Да и защита наварила на 3 матча вперед. Ждем ответный матч, будет интересно.
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+3
-1
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hardcorepwnz (Украина)
07.04.2021 в 00:02
P.S. А кто-то заметил отсутствие Варана и Рамоса? Видимо только в отсутствии брака. Смена поколений уже на пороге, хоть Варана и нельзя назвать ветераном, но он засиделся.
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+2
-2
metall5291 (Kharkiv)
07.04.2021 в 00:36
Милитао сыграл выше всяких ожиданий и выше похвал. Да и в целом защита сыграла прекрасно.
+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
07.04.2021 в 00:38
Да, и Начо превосходен, а Каземиро просто мадридский питбуль, на каждом сантиметре поля вступал в борьбу, выгрызал все мячи.
0
-2
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Барселиниус (землянин)
07.04.2021 в 00:46
Да вы попали на протухший Ливер, умерьте свой экстаз ребятки. Смешно читать.
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
07.04.2021 в 00:51
Вы в превью рассказывали, что этот "протухший Ливер" разорвет Мадрид, так почему бы нам не порадоваться
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
07.04.2021 в 00:04
И финальное слово касаемо Винисиуса: радуй нас и дальше, но не надо огорчать симуляциями. Не надо уподобляться Неймару.
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:08
Це точно...
0
0
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trafalgar (Запорожье)
06.04.2021 в 23:58
Ждем аленя монреальского, мега эксперда
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+5
-2
Algrab (Костопiль)
06.04.2021 в 23:59
Психіатричну бригаду вже викликали?
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+4
-2
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IM-RM-DK (Miami)
06.04.2021 в 23:59
Нах оно нужно здесь??..а мы ждём внеочередной кубок ЛЧ
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+5
-3
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:00
Це точно. Немає оленя- немає с.ачу. Так, легкий тролінг опонентів...
+4
-2
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Барселиниус (землянин)
07.04.2021 в 00:43
Ну-ну.. Ждите, ждите..
0
0
Algrab (Костопiль)
06.04.2021 в 23:57
З Перемогою!!!Реал- Красавці, Вінісіус- Звір!!!! Ліверпуль ще відскочив, бо рахунок мав би бути десь 4-0...Матч чимось нагадав першу гру ПСЖ та Барси: ті самі " лапи вгору"...P.S.: ох довго сьогодні буде горіти мундо депортіво ( тобто с.ака) в монреальського оленя...
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+5
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Барселиниус (землянин)
07.04.2021 в 00:42
Мои поздравления тебе Алграб. Сегодня ты на высоте! Столько слов, смайлов...
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0
0
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trafalgar (Запорожье)
06.04.2021 в 23:55
я болельщик Ливера их игра просто расстроила,столько брака в пасах,привозы и непонятная игра Мане ,Реал уже 1 2 финала,слов больше нет
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-3
Dr. House (Поділля)
07.04.2021 в 00:00
Ливерпуль способен на камбэк. Барселоной доказано))).
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+1
-1
download1 (huyersk)
07.04.2021 в 00:04
Такий Лівер спроможний лише на сакбек анд сволоу
+1
-1
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:10
Так Реал ж не Барселона...Мають спокійно увійти в 1/2 фіналу...
+2
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hardcorepwnz (Украина)
07.04.2021 в 00:03
Мане запомнился только постоянными падениями и аппеляциями к арбитру. Не его матч явно.
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+2
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
06.04.2021 в 23:55
Реал бросил играть с 70-й минуты.
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+1
-1
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victor1306 (Мадрид)
06.04.2021 в 23:54
Просто кайфанув)
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+5
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.04.2021 в 23:57
Один з кращих матчівале найкращі ще попереду
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+5
-5
Algrab (Костопiль)
06.04.2021 в 23:58
Ось так би із Барсою...
+4
-4
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.04.2021 в 00:00
Ну є великі шанси що саме так і буде
+4
-3
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:01
Вперед, Реал!!!
+4
-4
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Барселиниус (землянин)
07.04.2021 в 00:38
С Барсой вы обломаетесь ребятки.
+1
0
Algrab (Костопiль)
07.04.2021 в 00:39
0
-2


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