ЛЧ. Реал - Ливерпуль 3:1. Повторение киевского финала

Перед этим матчем много спорили, кто важнее - Рамос для "Реала" или Ван Дейк для "Ливерпуля"? Похоже, игра расставила все по местам.

"Ливерпуль" проиграл "Реалу" во всех линиях, но оборона подкачала особенно сильно. В первом тайме команды вели позиционную войну и ничего не предвещало голов, аж пока Кабак с Филипсом не упустили в простой ситуации Винисиуса. Лонгбол от Крооса летел неприлично долго, но защитники его прозевали, а бразилец шанс реализовал.

Эффективность Винисиуса - вообще одно из главных открытий поединка. Обычно расточительный бразилец сегодня был сконцентрирован на 200%. Чувствуется рука Зидана - он умеет настраивать на топ-соперников.

А вот руки Клоппа в игре "Ливерпуля" не чувствовалось вообще. До перерыва красные привезли себе и второй гол - Александр-Арнольд сбросил мяч на ход Асенсио, которому оставалось только обыграть Алиссона. Спустя пару минут Кабак повторно вывел Асенсио на ворота, промазав по мячу, но на сей раз Марко сплоховал.

Лишь после перерыва "Ливерпуль" начал хоть немного напоминать себя прежнего. Во многом красным помог быстрый гол - Салах подобрал отскок и с близкого расстояния прошил Куртуа.

Этот эпизод мог даже переломить ход игры, но в дальнейшем "Реал" доказал, что это было чистое невезение. "Сливочные" еще взвинтили темп, зажали соперника в его штрафной и вскоре забили третий - Винисиус в касание пробил с паса Модрича.

Если бы Асенсио меньше пижонил, то счет бы вообще стал неприличным, но Марко запорол еще два мега-перспективных выхода, оставив "Ливерпулю" хоть какие-то шансы перед ответкой.

4 - Marco Asensio ???????? has scored his last four games in all competitions, his best streak scoring in a row in all Top-Flight competitions ever: four goals, as many as his previos 41 matches. Revived@realmadriden #RealMadridLiverpool#UCL pic.twitter.com/7fCyOmoGT6