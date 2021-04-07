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Наставник Порту продумал несколько вариантов развития событий в матче с Челси

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Поможет ли это его команде?

Наставник Порту продумал несколько вариантов развития событий в матче с Челси

Фото: Sportbox

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Главный тренер португальского "Порту" Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси".

Болельщики неутомимы в своей поддержке и энтузиазме. Это тот дух, который мы постараемся передать на поле. Нелегко справиться с отсутствием Сержиу Оливейры. Но мы найдем решение.

Понимаем, что перед нами стоит очень сложная задача, но мы готовы. У нас есть несколько различных вариантов матча.

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В жизни нет ничего невозможного, особенно в футболе. Жаль, что "Челси" не выиграл свой последний матч. Иногда такие ситуации заставляют всех сплотиться, - приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Матч "Порту" - "Челси" состоится сегодня, 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало - в 22:00 по Киеву.

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В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Порту Сержиу Консейсау Сержиу Оливейра
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