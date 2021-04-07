Наставник Порту продумал несколько вариантов развития событий в матче с Челси

Главный тренер португальского "Порту" Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси".

Болельщики неутомимы в своей поддержке и энтузиазме. Это тот дух, который мы постараемся передать на поле. Нелегко справиться с отсутствием Сержиу Оливейры. Но мы найдем решение.

Понимаем, что перед нами стоит очень сложная задача, но мы готовы. У нас есть несколько различных вариантов матча.