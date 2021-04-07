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Зидан: Ливерпуль пробил по воротам всего один раз и забил? Такое случается
Наставник "сливочных" прокомментировал первый матч с "красными" в 1/4 финала ЛЧ
Фото: AFP
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над "Ливерпулем" (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Хорошие ощущения. Я горжусь командой. Мы хорошо сыграли, но у нас были трудности в начале второго тайма. Нельзя забывать, что впереди ответная игра.
Мы знали, что можем атаковать по флангам. Их крайние защитники часто подключаются к атакам, и в этом плане все для нас сложилось хорошо. Передача, которую выдал Тони (Кроос), многое говорит о его мастерстве, а Винисиус показал отличную скорость.
Во втором тайме они всего раз пробили по воротам и забили. Это было трудно принять, но таков футбол. Мяч отскочил к их игроку - и все. Такое случается. В целом, я доволен тем, как играли мои ребята.
Я очень рад за Винисиуса, потому что он должен был добавить в результативности, как Асенсио и Бензема. Он здорово играет, помогает команде. И когда он забивает, у него словно вырастают крылья", - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
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