Клопп: Чтобы пройти в полуфинал Лиги чемпионов, нужно заслужить это право. Мы не добились его

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от мадридского "Реала" (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Если хочешь попасть в полуфинал, нужно заслужить это право. Мы не добились этого права, особенно если говорить о первом тайме. Единственный положительный момент во всем, если не считать забитого мяча на выезде, заключается в том, что это был только первый матч.

Второй гол... Такие ошибки случаются. Я не очень доволен тем, как мы играли с мячом. В таких случаях нужно создавать моменты, действовать лучше. Сегодня мы не заслужили большего. Но забитый во втором тайме мяч дает нам хоть какую-то надежду.

Невозможно противостоять скорости "Реала", если теряешь мяч в неподходящий момент. Потеря мяча сама по себе не является проблемой, если момент не критичный", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.