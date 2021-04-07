"Игра была равной". И.о. тренера Боруссии Д – о проигрыше в первом матче с Манчестер Сити

Исполняющий обязанности главного тренера дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити" (1:2) в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов.

"Мы знали, что соперники будут часто и подолгу контролировать мяч. Хотели попытаться определить, где именно они будут это делать, что нам в результате не очень хорошо удалось. Количество их голевых моментов мы свели к минимуму и при этом сами угрожали чужим воротам, когда продвигались с мячом вперед.

Это был матч равных соперников, так что его конечным исходом мы разочарованы", - приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.