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Левандовский остался позади: Марко Ройс – лучший бомбардир Боруссии Д в ЛЧ

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Левандовский остался позади: Марко Ройс – лучший бомбардир Боруссии Д в ЛЧ

Squawka

Новина українською

Вчера, 6 апреля, в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимал дортмундскую "Боруссию" на "Этихаде" (2:1).

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По информации статистического портала Opta Franz, 31-летний немецкий форвард "шмелей" Марко Ройс, в активе которого единственный автограф гостей, стал лучшим бомбардиром "Боруссии" в истории главного клубного европейского турнира. Он побил рекорд Роберта Левандовского, который сейчас защищает цвета мюнхенской "Баварии" (18 vs 17).

В текущем сезоне Ройс сыграл в 39 поединках за "шмелей" (5 голов и 11 результативных передач).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовский Марко Ройс Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА
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