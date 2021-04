Левандовский остался позади: Марко Ройс – лучший бомбардир Боруссии Д в ЛЧ

Вчера, 6 апреля, в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимал дортмундскую "Боруссию" на "Этихаде" (2:1).

По информации статистического портала Opta Franz, 31-летний немецкий форвард "шмелей" Марко Ройс, в активе которого единственный автограф гостей, стал лучшим бомбардиром "Боруссии" в истории главного клубного европейского турнира. Он побил рекорд Роберта Левандовского, который сейчас защищает цвета мюнхенской "Баварии" (18 vs 17).

18 – By scoring his 18th goal for @BlackYellow in the @ChampionsLeague, Marco Reus has surpassed Robert Lewandowski (17 goals) to become Dortmund’s top scorer in the competition's history. Icon. #MCIBVB #UCL pic.twitter.com/6evMlilMOE