Голевая засуха: Холанд впервые в карьере не забивает пять поединков подряд

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд впервые в своей профессиональной карьере футболиста не забивает на протяжении 5 матчей подряд (402 минуты).

Талантливый норвежский бомбардир не сумел поразить ворота Гибралтара, Турции и Черногории в рамках первых трех поединков отбора на ЧМ-2022. Вернувшись в стан клуба после международной паузы, Холанд также не огорчал голкиперов "Айнтрахта" и "Манчестер Сити" в Бундеслиге и Лиге чемпионов соответственно.

В активе Эрлинга 33 мяча и 9 голевых пасов в 33 поединках текущего сезона. Напомним, портал Transfermarkt оценивает форварда в 110 миллионов евро.