Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голевая засуха: Холанд впервые в карьере не забивает пять поединков подряд
Эрлинг замолчал
Фото: Sky Sports
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд впервые в своей профессиональной карьере футболиста не забивает на протяжении 5 матчей подряд (402 минуты).
Талантливый норвежский бомбардир не сумел поразить ворота Гибралтара, Турции и Черногории в рамках первых трех поединков отбора на ЧМ-2022. Вернувшись в стан клуба после международной паузы, Холанд также не огорчал голкиперов "Айнтрахта" и "Манчестер Сити" в Бундеслиге и Лиге чемпионов соответственно.
В активе Эрлинга 33 мяча и 9 голевых пасов в 33 поединках текущего сезона. Напомним, портал Transfermarkt оценивает форварда в 110 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Боруссия Д. 2:1. Обзор матча, видео голов
- ЛЧ. Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1. Не так убедительно, как в АПЛ
- ЛЧ. Реал - Ливерпуль 3:1. Повторение киевского финала
- Реал - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.04.2021
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО