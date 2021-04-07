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Голевая засуха: Холанд впервые в карьере не забивает пять поединков подряд

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эрлинг замолчал

Голевая засуха: Холанд впервые в карьере не забивает пять поединков подряд

Фото: Sky Sports

Новина українською

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд впервые в своей профессиональной карьере футболиста не забивает на протяжении 5 матчей подряд (402 минуты).

Талантливый норвежский бомбардир не сумел поразить ворота Гибралтара, Турции и Черногории в рамках первых трех поединков отбора на ЧМ-2022. Вернувшись в стан клуба после международной паузы, Холанд также не огорчал голкиперов "Айнтрахта" и "Манчестер Сити" в Бундеслиге и Лиге чемпионов соответственно.

В активе Эрлинга 33 мяча и 9 голевых пасов в 33 поединках текущего сезона. Напомним, портал Transfermarkt оценивает форварда в 110 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
07.04.2021 в 10:54
Вчера он сделал голевую передачу на Ройса, и весьма непростую, кстати. Это тоже результативное действие.
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