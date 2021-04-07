Клопп – о "ныряльщике" Мане, замене Кейта в 1-м тайме и важности болельщиков на Энфилде

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после поражения от "Реала" (1:3) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Цитируют наставника "красных" Sky Sports и Marca.

"Когда мы проиграли "Барселоне" на "Камп Ноу" со счетом 0:3, то провели хороший поединок. В этот раз все было не так. 80% камбэка в противостоянии с каталонцами сделали фанаты на "Энфилде", сейчас у нас другая ситуация. Тем не менее, мы выложимся без остатка".

"Замена Кейта в первом тайме? Это тактическое решение, такие моменты не нравятся в моей работе. Наби не виноват, я мог бы внести еще парочку изменений в состав на тот момент".