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Клопп – о "ныряльщике" Мане, замене Кейта в 1-м тайме и важности болельщиков на Энфилде

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Юрген вновь на связи

Клопп – о "ныряльщике" Мане, замене Кейта в 1-м тайме и важности болельщиков на Энфилде

Фото: Sky Sports

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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после поражения от "Реала" (1:3) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Цитируют наставника "красных" Sky Sports и Marca.

"Когда мы проиграли "Барселоне" на "Камп Ноу" со счетом 0:3, то провели хороший поединок. В этот раз все было не так. 80% камбэка в противостоянии с каталонцами сделали фанаты на "Энфилде", сейчас у нас другая ситуация. Тем не менее, мы выложимся без остатка".

"Замена Кейта в первом тайме? Это тактическое решение, такие моменты не нравятся в моей работе. Наби не виноват, я мог бы внести еще парочку изменений в состав на тот момент".

"Я не понял решения судьи в ситуации с падением Мане. Мне кажется, это что-то личное, ведь в том эпизоде был чистый фол со стороны Васкеса. Арбитр все обставил так, словно Садио – ныряльщик и все такое. Я сказал рефери, что он был несправедлив по отношению к Мане. Правда, это все равно ничего не меняет, не Феликс Брих проиграл поединок".

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В статье: Юрген Клопп Лига чемпионов Реал (Мадрид) Феликс Брих Садио Мане Феликс Брых Наби Кейта Энфилд
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Источник:
Sky Sports

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