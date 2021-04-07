Хавбек Челси: Эта команда может пройти в Лиге чемпионов очень далеко, наша уверенность растет

Полузащитник английского "Челси" хорват Матео Ковачич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с португальским "Порту" (сегодня в 22:00).

"Порту" - сильный соперник. Это прекрасная команда, мы видели это в матчах с "Ювентусом". Они выбили гранда, показали сплоченность и характер. Будет тяжелый матч, потому что "Порту" играет и бьется как единое целое. Будет трудно. Как всегда в Лиге чемпионов. Но наша команда сосредоточена.

Было бы замечательно выйти в финал с "Челси". Хотя мы в четвертьфинале, надо идти вперед шаг за шагом. Этот "Челси" может пройти очень далеко. С каждым матчем наша уверенность в себе растет. Мы готовы к любым соперникам и трудностям, с которыми столкнемся. Это будет важный матч, все футболисты мечтают участвовать в таких играх, - приводит слова Ковачич пресс-служба УЕФА.