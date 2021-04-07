Кейлор Навас: Если изобретете рецепт, как отражать удар Месси, напишите мне

Костариканский вратарь французского "ПСЖ" Кейлор Навас сегодня выйдет в основе своей команды в матче 1/4 Лиги чемпионов с немецкой "Баварией" (начало матча в 22:00).

В предыдущем противостоянии с "Барселоной" в 1/8 (4:1, 1:1) Кейлор отразил пенальти от Лионеля Месси.