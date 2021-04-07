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Кейлор Навас: Если изобретете рецепт, как отражать удар Месси, напишите мне
Обещает переслать его всем
Костариканский вратарь французского "ПСЖ" Кейлор Навас сегодня выйдет в основе своей команды в матче 1/4 Лиги чемпионов с немецкой "Баварией" (начало матча в 22:00).
В предыдущем противостоянии с "Барселоной" в 1/8 (4:1, 1:1) Кейлор отразил пенальти от Лионеля Месси.
Это было невероятно, это то, что случается не каждый день. Но когда такое происходит, мы должны быть готовы. Однако, это правда, что отразить пенальти такого игрока, как он, это было фантастически.
Если вы когда-нибудь изобретете рецепт, как отражать удар Лионеля Месси, пришлите мне электронное сообщение, и я перешлю его всем. Пробуйте прыгнуть вправо, влево, оставаться в центре ...Я же позволяю себе руководствоваться интуицией конкретного момента, - цитирует Кейлор France Football.
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