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Кейлор Навас: Если изобретете рецепт, как отражать удар Месси, напишите мне

Лига Чемпионов
(10 голосов)

Обещает переслать его всем

Кейлор Навас: Если изобретете рецепт, как отражать удар Месси, напишите мне

Новина українською

Костариканский вратарь французского "ПСЖ" Кейлор Навас сегодня выйдет в основе своей команды в матче 1/4 Лиги чемпионов с немецкой "Баварией" (начало матча в 22:00).

В предыдущем противостоянии с "Барселоной" в 1/8 (4:1, 1:1) Кейлор отразил пенальти от Лионеля Месси.

Это было невероятно, это то, что случается не каждый день. Но когда такое происходит, мы должны быть готовы. Однако, это правда, что отразить пенальти такого игрока, как он, это было фантастически.

Если вы когда-нибудь изобретете рецепт, как отражать удар Лионеля Месси, пришлите мне электронное сообщение, и я перешлю его всем. Пробуйте прыгнуть вправо, влево, оставаться в центре ...Я же позволяю себе руководствоваться интуицией конкретного момента, - цитирует Кейлор France Football.

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В статье: Лионель Месси Кейлор Навас Барселона ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (8)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
07.04.2021 в 23:06
Хаві Ернандез Андрес Іньєста і гравець який мені найбільше імпонував за усі склади Барси - Боян Кркіч - трійка класнючих гравців які тягнули Барсу - і усі таких антропометричних параметрів як і Мессі (щоб не казали що допінгованому карлику усе так важко, бо ж бачте він маленький серед усіх на полі на вістрі атаки точно не зіграє... ) та от у часи тікі-таки (хоч я м'яко кажучи нелюблю увесь цей низовий футбол Барси а те що Мессі нормально не може підняти м'яча - це узагалі дно футболу ) Боян Кркіч (його батько серб грав за Барсу, син був напрочуд талановитим з того золотого складу збірної Іспанії -Євро-2008 з Луїсом Арагонесом та ЧС-2010 та Євро-2012 з Вісенте Дель Боске), коли Мессі грав переважно грав правого крайка (у 4-3-3 нагадую Барса сповідувала такий футбол), Гудйонсен/Ето'О на вістрі атаки, лівий край ділили зірковий ветеран Тьєррі Анрі та Боян Кркіч (за Анрі звісно ж блискуча техніка, дриблінг, паси - Боян мав феномальну швидкість (найвищу взагалі у клубі, так от на відміну від Мессі, Боян регулярно забивав дальніми ударами, в той час як Мессі постійно замивав чарівні паси Хаві-Іньєсти низовими тичками і пенальті якщо вже Кейлор Навас саме про них згадав Мессі виконував далеко не успішно (останні матчі тому яскравий приклад ) взагалі не узяти удар-тичок допінгованого лузера Мессі то для голкіпера позорисько
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+7
-1
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
07.04.2021 в 22:47
Кейлора Наваса трохи понесло не в ту стезю ЛеоМессі і разючий потужний "неберущийся" удар - це зовсім не одне, ба більше Мессі зі своїми низовими ударами-тичками є вітриною АНТИфутболу!!! Де був такий "хваленый" удар ЛеоМессі , коли Барселону розідрала Баварія 2:8 (каталонські PORNOSTAR феєрили як тільки могли) ненажерливий егоїст без каталонського серця - ЛеоМессіGoldenDILDO перераховував 555 млн євро КОНТРАКТУ ЛОЯЛЬНОСТІ на полі, коли той самий Філіпе Коутіньо якого у Барсі списали і вже виштовхують заради допінгованого карлика а КОУТІНЬО сам списав Барсу зробивши 2+1 у тому феєричному фіналі ЛеоМессі - моральне дно за 555 млн євро
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+7
-1
Justise (Львів)
07.04.2021 в 22:39
Ну й троляка...
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+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
07.04.2021 в 21:55
Так оценивает один крутой другого.
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+1
-10
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
07.04.2021 в 22:08
месі крутий в пенальті? не сміши! щоб добре їх бити потрібно мати холоднокровність і сталевий характер. У неврівноваженого месі цими якостями й не пахне, тому він посередній. Думаю, що в барсі на цю роль знайшлося б кілька кращих виконавців, але в такому разі статистика низького була б не така "вражаюча"
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+10
-2
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Loader (Днепр)
07.04.2021 в 22:14
Неврiвноважений Месси? Серьезно?
+1
-12
avatar
FIO7VIOLETA (FLORENTIA)
07.04.2021 в 22:28
ВікторАплодісмєнт (Київ)
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+8
-1
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Loader (Днепр)
07.04.2021 в 22:36
Просто игрок оценил другого, а вот долбо.б тоже оценил.
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+2
-9


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