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Порту - Челси 0:1. Обзор матча, видео гола (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Шаг в полуфинал

Порту - Челси 0:1. Обзор матча, видео гола (обновляется)

Фото: Chelsea

Новина українською

Накануне поединка появились слухи, что игроки "Челси" устроили празднование, когда услышали, что им в соперники досталась команда "Порту". Они спровоцировали бурную реакцию в Португалии и сплотили футболистов команды "драконов". Уже перед матчем игрок "Челси" Матео Ковачич отрицал слухи о недооценке хозяев этого матча.

Первый поединок 1/4 Лиги чемпионов 2020/21

Порту - Челси 0:1

Гол: Маунт (21)

Обзор первого тайма

Гол Мейсона Маунта

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В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Порту Мейсон Маунт
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