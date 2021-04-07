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Порту - Челси 0:1. Обзор матча, видео гола (обновляется)
Шаг в полуфинал
Фото: Chelsea
Накануне поединка появились слухи, что игроки "Челси" устроили празднование, когда услышали, что им в соперники досталась команда "Порту". Они спровоцировали бурную реакцию в Португалии и сплотили футболистов команды "драконов". Уже перед матчем игрок "Челси" Матео Ковачич отрицал слухи о недооценке хозяев этого матча.
Первый поединок 1/4 Лиги чемпионов 2020/21
Порту - Челси 0:1
Гол: Маунт (21)
Обзор первого тайма
Гол Мейсона Маунта
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