Порту - Челси 0:1. Обзор матча, видео гола (обновляется)

Накануне поединка появились слухи, что игроки "Челси" устроили празднование, когда услышали, что им в соперники досталась команда "Порту". Они спровоцировали бурную реакцию в Португалии и сплотили футболистов команды "драконов". Уже перед матчем игрок "Челси" Матео Ковачич отрицал слухи о недооценке хозяев этого матча.

Первый поединок 1/4 Лиги чемпионов 2020/21

Порту - Челси 0:1

Гол: Маунт (21)

Обзор первого тайма

Гол Мейсона Маунта