Лига Чемпионов. Бавария – ПСЖ 2:3. Безжалостные Мбаппе и Неймар сломили натиск Мюнхена

Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч

7 апреля, Мюнхен. "Альянц Арена"

"Бавария" – "Пари Сен-Жермен" 2:3

Голы: Чупо-Мотинг (37), Мюллер (60) – Мбаппе (3, 68), Маркиньос (28)

Бавария: Нойер — Павар, Зюле (Боатенг, 42), Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка (Дэвис, 33) — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотинг

ПСЖ: Навас — Дагба, Маркиньос (Эррера, 30), Кимпембе, Диалло (Баккер, 46) — Данилу, Гуйе — Ди Мария (Кин, 71), Неймар (Рафинья, 90), Дракслер — Мбаппе

Предупреждения: Эрнандес (35), Киммих (70), Чупо-Мотинг (89) – Дракслер (62)

"Бавария" и "Пари Сен-Жермен" выдали один из ярчайших матчей Лиги Чемпионов в последние годы. Хозяева неустанно атаковали все 90 минут и доминировали большую часть игрового времени, но в отсутствии Роберта Левандовски сумели выжать из этого лишь 2 гола. ПСЖ же благодаря гению Килиана Мбаппе и Неймара посчастливилось покинуть Мюнхен с победой в кармане, несмотря на неблагоприятный сценарий поединка.

На второй минуте Чупо-Мотинг мог открывать счёт в игре против бывшей команды, но удар камерунца приняла на себя перекладина. Но уже ответной атаке Мбаппе забил свой быстрейший гол в Лиге Чемпионов. "Бавария" провалилась в прессинге, после чего Неймар тонким пасом нашёл Килиана, а тот прошил Нойера. "Бавария" тут же принялась отыгрываться и создала много опасности у чужих ворот. ПСЖ защищался в 8 человек – Неймар и Мбаппе ждали впереди, пока мюнхенцы давили соперника. Свои моменты были у Мюллера, Горецки и Павара, но Кейлор Навас раз за разом отражал угрозу.

Парадоксальным образом Париж забил второй – отличился капитан Маркиньос, а гол создал Неймар благодаря изумительной передаче из глубины. Маркиньос тут же покинул поле из-за травмы, а "Бавария" в свою очередь потеряла Горецку. До перерыва "Бавария" успела забить заслуженный гол – Чупо-Мотинг после подачи с фланга нанёс точным удар в угол головой. Итоги 45-минутки – 15:2 по ударам, но 1:2 в пользу ПСЖ.

"Бавария" и не думала останавливаться и после перерыва продолжала наращивать обороты. Мюллер на исходе часа игры сравнял счёт после стандарта и казалось, что Мюнхен вот-вот выйдет вперёд. Но Мбаппе вновь проявил свой гений. Француз в контратаке раскачал Боатенга и нанёс хитрый удар в угол из под Жерома. У Нойера не было никаких шансов – 2:3. "Бавария" провела остаток матча в надежде на камбек, но невезение, невероятный Навас и отсутствие Левандовски не позволило мюнхенцам осуществить заслуженное.

В итоге 2:3. "Пари Сен-Жермен" безжалостно растерзал соперника на контратаках, героически отбиваясь фактически ввосьмером против лучшей атаки мира большую часть игры, хоть и без её главного голеадора. Но если Почеттино не сможет заставить Мбаппе и Неймара обороняться в ответной игре, то шансы ПСЖ на выход дальше существенно упадут. Особенно, если каким-то чудом Левандовски всё же удастся восстановиться вовремя. Потому что даже в Бундеслиге далеко не каждый позволяет "Баварии" нанести 31 удар за матч и доводить почти каждую атаку до чужой штрафной.