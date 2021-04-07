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Лига Чемпионов. Бавария – ПСЖ 2:3. Безжалостные Мбаппе и Неймар сломили натиск Мюнхена

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Ремейк прошлогоднего финала удался

Лига Чемпионов. Бавария – ПСЖ 2:3. Безжалостные Мбаппе и Неймар сломили натиск Мюнхена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч

7 апреля, Мюнхен. "Альянц Арена"

"Бавария" – "Пари Сен-Жермен" 2:3

Голы: Чупо-Мотинг (37), Мюллер (60) – Мбаппе (3, 68), Маркиньос (28)

Бавария: Нойер — Павар, Зюле (Боатенг, 42), Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка (Дэвис, 33) — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотинг

ПСЖ: Навас — Дагба, Маркиньос (Эррера, 30), Кимпембе, Диалло (Баккер, 46) — Данилу, Гуйе — Ди Мария (Кин, 71), Неймар (Рафинья, 90), Дракслер — Мбаппе

Предупреждения: Эрнандес (35), Киммих (70), Чупо-Мотинг (89) – Дракслер (62)

"Бавария" и "Пари Сен-Жермен" выдали один из ярчайших матчей Лиги Чемпионов в последние годы. Хозяева неустанно атаковали все 90 минут и доминировали большую часть игрового времени, но в отсутствии Роберта Левандовски сумели выжать из этого лишь 2 гола. ПСЖ же благодаря гению Килиана Мбаппе и Неймара посчастливилось покинуть Мюнхен с победой в кармане, несмотря на неблагоприятный сценарий поединка.

На второй минуте Чупо-Мотинг мог открывать счёт в игре против бывшей команды, но удар камерунца приняла на себя перекладина. Но уже ответной атаке Мбаппе забил свой быстрейший гол в Лиге Чемпионов. "Бавария" провалилась в прессинге, после чего Неймар тонким пасом нашёл Килиана, а тот прошил Нойера. "Бавария" тут же принялась отыгрываться и создала много опасности у чужих ворот. ПСЖ защищался в 8 человек – Неймар и Мбаппе ждали впереди, пока мюнхенцы давили соперника. Свои моменты были у Мюллера, Горецки и Павара, но Кейлор Навас раз за разом отражал угрозу.

Парадоксальным образом Париж забил второй – отличился капитан Маркиньос, а гол создал Неймар благодаря изумительной передаче из глубины. Маркиньос тут же покинул поле из-за травмы, а "Бавария" в свою очередь потеряла Горецку. До перерыва "Бавария" успела забить заслуженный гол – Чупо-Мотинг после подачи с фланга нанёс точным удар в угол головой. Итоги 45-минутки – 15:2 по ударам, но 1:2 в пользу ПСЖ.

"Бавария" и не думала останавливаться и после перерыва продолжала наращивать обороты. Мюллер на исходе часа игры сравнял счёт после стандарта и казалось, что Мюнхен вот-вот выйдет вперёд. Но Мбаппе вновь проявил свой гений. Француз в контратаке раскачал Боатенга и нанёс хитрый удар в угол из под Жерома. У Нойера не было никаких шансов – 2:3. "Бавария" провела остаток матча в надежде на камбек, но невезение, невероятный Навас и отсутствие Левандовски не позволило мюнхенцам осуществить заслуженное.

В итоге 2:3. "Пари Сен-Жермен" безжалостно растерзал соперника на контратаках, героически отбиваясь фактически ввосьмером против лучшей атаки мира большую часть игры, хоть и без её главного голеадора. Но если Почеттино не сможет заставить Мбаппе и Неймара обороняться в ответной игре, то шансы ПСЖ на выход дальше существенно упадут. Особенно, если каким-то чудом Левандовски всё же удастся восстановиться вовремя. Потому что даже в Бундеслиге далеко не каждый позволяет "Баварии" нанести 31 удар за матч и доводить почти каждую атаку до чужой штрафной.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (22)
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hardcorepwnz (Украина)
08.04.2021 в 00:45
Бавария, конечно, на ничью наиграла, но к их сожалению, за это очки не дают. Рад за ПСЖ, и особенно за Кейлора, сегодня был великолепен. Впрочем, как и всегда.
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+1
-3
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Барселиниус (землянин)
08.04.2021 в 00:30
Чёрно-белые выиграли у бело-чёрных.
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0
-1
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okolegko (Київ)
08.04.2021 в 00:19
Як виявляється, нашим з Казахами ще повезло. Баварія жабоїдів возила набагато сильніше, але програла Подивимося, хто буде пролітати як фанера над Парижем
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
08.04.2021 в 00:19
Посмотрим, как Мбаппе в финале будет играть против Реала, посмотрим.. Баварию Лаос уже отцепил, теперь Пересу надо отцепить МС, шоб в полуфинале играли Мбаппе и Холанд. Вариант беспроигрышный. В финале или Мбаппе или Холанд. Вы следите за ходом моей мысли господа?
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+1
-6
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.04.2021 в 00:47
Лайк за Реал в финале, согласен с тобой
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
08.04.2021 в 01:04
Дык всё к тому идёт. Дохлый Ливер пройдут однозначно, а с Челси поставят какого-нибудь лаоса или мансану. И вуаля! Рамос в финале ломает ногу Неймару, на Мбаппе внезапно находит хандра и он сам не свой. Бензема забивает победный гол с офсайда и вот Реал уже снова Великий. А Зидан четырежды Герой Мадридского Союза.
0
-2
Андрей (Odessa)
08.04.2021 в 00:18
А что с Горецка и Зюле, почему их поменяли в первом тайме?
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0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
08.04.2021 в 00:18
А что с Левандовским? Как то я пропустил что с ним случилось.
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0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
08.04.2021 в 00:21
Звонил Перес, обещал купить. Вот Роберт и слёг от такой новости.
Ответить
+1
-3
Maksrovnii (Днепр)
08.04.2021 в 00:35
Классная шутка .....
0
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.04.2021 в 00:56
Перес звонил Мане, Левандовски он еще в 2018 списал по возрасту
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
08.04.2021 в 01:18
Да-да.. Международная служба занятости «Перес энд компани» работает круглосуточно и по всем направлениям.
0
0
kalan-86 (Анкара)
08.04.2021 в 00:08
Неймар сегодня превратился в Тони Кросса. Очень здорово отдавал. ПСЖ симпатично смотрится.
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
08.04.2021 в 00:06
Мбаппе доказывает свою цену.
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+2
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
08.04.2021 в 00:01
Досить несподіваний результат... Багато моментів Баварія змарнувала, не вистачало Левандовскі, та й Навас знову видав шикарний матч... Хоча й пропустили на своєму полі 3 голи, та все ж мені здається, що в цьому протистоянні не все ще вирішено. В Парижі німці дадуть справжній бій, не почастило трохи сьогодні!
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+2
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
07.04.2021 в 23:58
ПСЖ дно с шейхами,надеюсь во втором матче Бавария сделает 2-8 как сделала год назад кое кому
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+2
-5
absurdlight (Kiev)
08.04.2021 в 00:05
Не переживаю не за один из тих двух клубов, но как ПСЖ может быть «дном» забив 3 мяча Баварии на выезде?
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+5
-2
George_D (Харьков)
08.04.2021 в 00:11
Да, забить 3 гола Баварии могут не только лишь все... Мало кто может это сделать (с) А серьезно, Нойер разочаровал сегодня. Оба гола Мбаппе - его. На третий мяч в ближний (вратарский) угол даже не шелохнулся.
0
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
08.04.2021 в 00:19
я тоже не переживаю за кого то, но псж просто раздражает
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
08.04.2021 в 00:28
Да, меня тоже негры раздражают.
0
-4
Термит (Киев)
08.04.2021 в 01:12
Барселиниус (землянин), привет, земляк! Не пиши в одном предложении "меня" и "негры", особенно в такой последовательности. Лингвистическая структура строится на существительных и местоимениях, глаголы в ней вторичны. А структура у тебя не очень веселая получилась, кармически даже опасная. Лучше уж вырази ту же мысль в формате "я" ... "негров". Попробуй, серьезно - даже на душе легче станет, вот увидишь.P.S. Игра понравилась, немцы ничью как минимум точно заслужили.
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
08.04.2021 в 01:25
Извините товарищ, но я в Израиле никогда не был.
0
0


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