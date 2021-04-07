Матс Хуммельс увидел, что Боруссия создала больше моментов, чем Манчестер Сити

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс заявил, что рассчитывает на выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, хотя в первой игре 1/4 проиграли английском "Манчестер Сити" (1:2).

У нас все еще есть шансы. Если бы мы удержали счет 1:1, было бы еще лучше, это замечательный результат для первой игры плей-офф. Мы знаем, что у нас забить в ответном матче.

Первый матч показал, что мы способны создавать больше, чем "Манчестер Сити". Нужно сделать то же самое через неделю, - приводит официальный сайт УЕФА слова Хуммельс.