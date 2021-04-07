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Матс Хуммельс увидел, что Боруссия создала больше моментов, чем Манчестер Сити

Лига Чемпионов
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Чего там бояться?

Матс Хуммельс увидел, что Боруссия создала больше моментов, чем Манчестер Сити

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Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс заявил, что рассчитывает на выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов, хотя в первой игре 1/4 проиграли английском "Манчестер Сити" (1:2).

У нас все еще есть шансы. Если бы мы удержали счет 1:1, было бы еще лучше, это замечательный результат для первой игры плей-офф. Мы знаем, что у нас забить в ответном матче.

Первый матч показал, что мы способны создавать больше, чем "Манчестер Сити". Нужно сделать то же самое через неделю, - приводит официальный сайт УЕФА слова Хуммельс.

Ответный матч "Боруссия" - "Манчестер Сити" состоится в среду, 14 апреля. Начало встречи - в 22.00 (по киевскому времени).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Лига чемпионов Манчестер Сити
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