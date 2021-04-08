Хавбек Баварии за матч создал рекордное количество моментов

Центральный полузащитник немецкой "Баварии" Йозуа Киммих создал 10 моментов своей команды в поединке 1/4 Лиги чемпионов против французского ПСЖ (2:3).

Это самое большое количество моментов в одном матче Лиги чемпионов УЕФА на четвертьфинальном этапе или позже, отмечает OptaJoe.

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Последний раз 12 возможностей создал немец Месут Озил за "Реал" в поединке с английским "Тоттенхэмом" в апреле 2011 года.