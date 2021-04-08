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Хавбек Баварии за матч создал рекордное количество моментов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Уже 10 лет столько не было

Хавбек Баварии за матч создал рекордное количество моментов

Фото: Bayern

Новина українською

Центральный полузащитник немецкой "Баварии" Йозуа Киммих создал 10 моментов своей команды в поединке 1/4 Лиги чемпионов против французского ПСЖ (2:3).

Это самое большое количество моментов в одном матче Лиги чемпионов УЕФА на четвертьфинальном этапе или позже, отмечает OptaJoe.

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Последний раз 12 возможностей создал немец Месут Озил за "Реал" в поединке с английским "Тоттенхэмом" в апреле 2011 года.

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В статье: Месут Озил Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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