Лига Чемпионов
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Хавбек Баварии за матч создал рекордное количество моментов
Уже 10 лет столько не было
Фото: Bayern
Центральный полузащитник немецкой "Баварии" Йозуа Киммих создал 10 моментов своей команды в поединке 1/4 Лиги чемпионов против французского ПСЖ (2:3).
Это самое большое количество моментов в одном матче Лиги чемпионов УЕФА на четвертьфинальном этапе или позже, отмечает OptaJoe.
Последний раз 12 возможностей создал немец Месут Озил за "Реал" в поединке с английским "Тоттенхэмом" в апреле 2011 года.
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