"Соперник забил три мяча, почти не имея моментов". Флик - о поражение от ПСЖ

Главный тренер "Баварии" Ханси-Дитер Флик прокомментировал поражение своей команды от "ПСЖ" (2:3) в первом матче 1/4 Лиги чемпионов.

"Соперник забил три мяча, почти не имея моментов, а у нас было много шансов. Мы могли добиться хорошего результата сегодня, но реализация была не на лучшем уровне. Однако я удовлетворен сегодняшним выступлением и качеством нашей игры.

Эта команда борется все 90 минут. Это качество, которое отличает нас от других. Игроков, способных выйти на поле, все меньше и меньше, но мы извлекаем из ситуации максимум. Конечно, кто-то расстроен, но мы направим эту энергию на ответный матч с "ПСЖ".

У нас было много моментов, мы играли во впечатляющий футбол. Я не люблю проигрывать. Раз уж это приходится делать, то давайте проигрывать, играя в такой футбол. Если оценить наш матч с "С ПСЖ", то можно с позитивом ждать ответной игры в Париже", – сказал Флик.