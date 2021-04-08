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"Соперник забил три мяча, почти не имея моментов". Флик - о поражение от ПСЖ
Однако наставник доволен результатом и ждет ответного матча
Фото: FC Bayern
Главный тренер "Баварии" Ханси-Дитер Флик прокомментировал поражение своей команды от "ПСЖ" (2:3) в первом матче 1/4 Лиги чемпионов.
"Соперник забил три мяча, почти не имея моментов, а у нас было много шансов. Мы могли добиться хорошего результата сегодня, но реализация была не на лучшем уровне. Однако я удовлетворен сегодняшним выступлением и качеством нашей игры.
Эта команда борется все 90 минут. Это качество, которое отличает нас от других. Игроков, способных выйти на поле, все меньше и меньше, но мы извлекаем из ситуации максимум. Конечно, кто-то расстроен, но мы направим эту энергию на ответный матч с "ПСЖ".
У нас было много моментов, мы играли во впечатляющий футбол. Я не люблю проигрывать. Раз уж это приходится делать, то давайте проигрывать, играя в такой футбол. Если оценить наш матч с "С ПСЖ", то можно с позитивом ждать ответной игры в Париже", – сказал Флик.
Напомним, что ответный матч "ПСЖ" - "Бавария" состоится во вторник, 13 апреля. Начало - в 22:00 (по киевскому времени).
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