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"Челси правильно отреагировал на поражение от ВБА". Тухель - о победе над Порту
Наставник лондонского клуба доволен результатом команды
Фото: uefa.com
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу свой команды над "Порту" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Матч против "Порту" получился тяжелым. Хватало моментов, когда нам приходилось несладко. Но мы приняли это. У команды был хороший настрой, и мы добились превосходного результата.
Я был уверен, что команда правильно отреагирует на поражение от "Вест Бромвича" (2:5). У меня не было особых переживаний на этот счет. Мы были готовы дать ответ на поле. В футболе не обойтись без поражений. Самое главное испытание – это вернуться после них к победам.
Вместе мы добились множества выдающихся результатов, а потом вместе проиграли, после чего – снова вместе – правильно отреагировали на произошедшее. Так мы сблизились и стали больше верить друг в друга", – заявил Тухель.
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