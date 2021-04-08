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"Челси правильно отреагировал на поражение от ВБА". Тухель - о победе над Порту

Лига Чемпионов
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Наставник лондонского клуба доволен результатом команды

"Челси правильно отреагировал на поражение от ВБА". Тухель - о победе над Порту

Фото: uefa.com

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу свой команды над "Порту" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Матч против "Порту" получился тяжелым. Хватало моментов, когда нам приходилось несладко. Но мы приняли это. У команды был хороший настрой, и мы добились превосходного результата.

Я был уверен, что команда правильно отреагирует на поражение от "Вест Бромвича" (2:5). У меня не было особых переживаний на этот счет. Мы были готовы дать ответ на поле. В футболе не обойтись без поражений. Самое главное испытание – это вернуться после них к победам.

Вместе мы добились множества выдающихся результатов, а потом вместе проиграли, после чего – снова вместе – правильно отреагировали на произошедшее. Так мы сблизились и стали больше верить друг в друга", – заявил Тухель.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Порту (Португалия)
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Источник:
BBC

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