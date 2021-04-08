Почеттино - о 3:2 с Баварией: Совсем не такой результат, как в первом матче против Барселоны

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над мюнхенской "Баварией" (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Я доволен результатом, отношением команды, которое проявилось в сложных ситуациях, хотя мы играли против лучшей команды Европы. Стоит поздравить игроков с их самоотверженной игрой. Мы постараемся повторить такое выступление.

Когда ты выигрываешь, всегда легче объяснять принятые решения. Всем кажется, что ты все сделал правильно. Но благодарность нужно адресовать игрокам, они главные герои этой игры. Стоит отдельно отметить их мастерство. Сегодня было много жертвенности, но нам нужно провести еще один матч, отыграть 90 минут. Первая игра сложилась в нашу пользу, но ответная будет очень трудной. Мы это знаем.