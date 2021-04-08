  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Порту: Результат с Челси несправедлив, но футбол - это голы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Порту: Результат с Челси несправедлив, но футбол - это голы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сержио Консейсау считает, что его команда была лучше

Тренер Порту: Результат с Челси несправедлив, но футбол - это голы

Фото: uefa.com

Новина українською

Главный тренер "Порту" Сержио Консейсау прокомментировал поражение от лондонского "Челси" (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Результат очень несправедливый, но футбол - это голы. "Челси" забил, а мы нет. Команда провела очень хорошую игру, надежно действовала в обороне, опасно атаковала. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их.

Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее. Игроки показали прекрасный футбол. Мы знаем сильные стороны "Челси".

У них на замену вышли Пулишич, Жиру, Канте и Тьяго Силва, у них много разноплановых футболистов, но мы были лучше "Челси". Однако моральная победа не учитывается, важен результат", - приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Сержиу Консейсау Порту (Португалия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...