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Тренер Порту: Результат с Челси несправедлив, но футбол - это голы
Сержио Консейсау считает, что его команда была лучше
Фото: uefa.com
Главный тренер "Порту" Сержио Консейсау прокомментировал поражение от лондонского "Челси" (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Результат очень несправедливый, но футбол - это голы. "Челси" забил, а мы нет. Команда провела очень хорошую игру, надежно действовала в обороне, опасно атаковала. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их.
Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее. Игроки показали прекрасный футбол. Мы знаем сильные стороны "Челси".
У них на замену вышли Пулишич, Жиру, Канте и Тьяго Силва, у них много разноплановых футболистов, но мы были лучше "Челси". Однако моральная победа не учитывается, важен результат", - приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.
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