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Полузащитник ПСЖ: Мбаппе обладает такими качествами, которых нет ни у кого в мире
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Фото: Pinterest / Автор – неизвестен
Футболист "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер прокомментировал итоги первого матча четвертьфинала ЛЧ с мюнхенской "Баварией" (3:2). Напомним, форвард парижан Килиан Мбаппе оформил дубль. Цитируют немца пресс-служба УЕФА и AS.
"Вот почему Мбаппе выходит на поле. Мбаппе обладает такими качествами, которых нет ни у кого в мире. Нам нужна его скорость. У него есть моменты, он забивает. Это очень важно против такой "Баварии".
"Нам пришлось потрудиться, оппонент опасен как с Робертом Левандовским, так и без него. Мы постараемся победить в Париже и пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Трудно проводить сравнения с решающим матчем прошлого розыгрыша".
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