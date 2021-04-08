Полузащитник ПСЖ: Мбаппе обладает такими качествами, которых нет ни у кого в мире

Футболист "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер прокомментировал итоги первого матча четвертьфинала ЛЧ с мюнхенской "Баварией" (3:2). Напомним, форвард парижан Килиан Мбаппе оформил дубль. Цитируют немца пресс-служба УЕФА и AS.

"Вот почему Мбаппе выходит на поле. Мбаппе обладает такими качествами, которых нет ни у кого в мире. Нам нужна его скорость. У него есть моменты, он забивает. Это очень важно против такой "Баварии".