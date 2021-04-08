Ведущий полузащитник Баварии догнал Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича в списке бомбардиров ЛЧ

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер забил в ворота французского "Пари Сен-Жермен" (2:3) в первом поединке ¼ финала Лиги чемпионов.

Для немецкого футболиста данное взятие ворот стало 48-м за время выступлений в рамках главного клубного европейского турнира. В рейтинге голеадоров соревнования Мюллер догнал шведского нападающего Златана Ибрагимовича и бывшего украинского форварда Андрея Шевченко (тоже по 48).

Только 7 футболистов забили в Лиге чемпионов больше мячей: Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120), Роберт Левандовский (73), Рауль Гонсалес Бланко (71), Карим Бензема (70), Руд Ван Нистелрой (56) и Тьерри Анри (50).