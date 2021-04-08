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Мбаппе – о победе над Баварией: Мне нравится играть против лучших футболистов мира
Килиан на связи
Фото: Eurosport / Автор – неизвестен
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отметился дублем в ворота Мануэля Нойера в рамках первого поединка ¼ финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:3).
"Мы играли против лучшей команды Европы на данный момент – действовали неплохо, добывали результат. Однако это только первая половина великолепного противостояния. "ПСЖ" обязан играть уверенно и как единый коллектив. Мне нравится играть против лучших футболистов мира. Нойер – один из лучших голкиперов в истории. Я не ощущал давления. Мне не удалось забить ему в финале, но, надеюсь, что я смогу сделать это еще и в ответном матче".
Mbappé: "It was a difficult game against the best team in Europe right now. We played well and suffered together as a team. But it's just the first half of this great tie. We have to play with confidence and play again like a team."— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 7, 2021
Французский исполнитель стал первым игроком в истории, который забил 5 голов в выездных матчах 1/8 и 1/4 финалов Лиги чемпионов в рамках одной кампании.
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