Мбаппе – о победе над Баварией: Мне нравится играть против лучших футболистов мира

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отметился дублем в ворота Мануэля Нойера в рамках первого поединка ¼ финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:3).

"Мы играли против лучшей команды Европы на данный момент – действовали неплохо, добывали результат. Однако это только первая половина великолепного противостояния. "ПСЖ" обязан играть уверенно и как единый коллектив. Мне нравится играть против лучших футболистов мира. Нойер – один из лучших голкиперов в истории. Я не ощущал давления. Мне не удалось забить ему в финале, но, надеюсь, что я смогу сделать это еще и в ответном матче".