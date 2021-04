Мбаппе – о победе над Баварией: Мне нравится играть против лучших футболистов мира

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отметился дублем в ворота Мануэля Нойера в рамках первого поединка ¼ финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:3).

Mbappé: "It was a difficult game against the best team in Europe right now. We played well and suffered together as a team. But it's just the first half of this great tie. We have to play with confidence and play again like a team."