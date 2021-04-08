  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мбаппе – о победе над Баварией: Мне нравится играть против лучших футболистов мира
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе – о победе над Баварией: Мне нравится играть против лучших футболистов мира

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Килиан на связи

Мбаппе – о победе над Баварией: Мне нравится играть против лучших футболистов мира

Фото: Eurosport / Автор – неизвестен

Новина українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отметился дублем в ворота Мануэля Нойера в рамках первого поединка ¼ финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:3).

Читайте такжеБавария - ПСЖ 2:3. Видео голов и обзор матча

"Мы играли против лучшей команды Европы на данный момент – действовали неплохо, добывали результат. Однако это только первая половина великолепного противостояния. "ПСЖ" обязан играть уверенно и как единый коллектив. Мне нравится играть против лучших футболистов мира. Нойер – один из лучших голкиперов в истории. Я не ощущал давления. Мне не удалось забить ему в финале, но, надеюсь, что я смогу сделать это еще и в ответном матче".

Французский исполнитель стал первым игроком в истории, который забил 5 голов в выездных матчах 1/8 и 1/4 финалов Лиги чемпионов в рамках одной кампании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...