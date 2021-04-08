Джебы Зидана едва не отправили Клоппа в нокаут. Тактика в матче Реал - Ливерпуль

Оба гранда европейского футбола проводят далеко не лучший сезон, но в последнее время своей игрой дали повод говорить о выходе из кризиса. "Реал" и "Ливерпуль" эффектно поиграли мускулатурой в противостояниях с "Аталантой" и "Лейпцигом" соответственно. Победы над, пожалуй, самыми интересными творческими проектами на континенте на фоне убедительных последних игр в национальных чемпионатах значительно повысили теоретические перспективы команд Зидана и Клоппа в Лиге чемпионов.

Матч в Мадриде показал, что говорить о выходе "Ливерпуля" из комы – преждевременно. Действующие чемпионы Испании по делу с прочным запасом превосходили мерсисайдцев и, исходя из хода игры, счет 1:3 не самый плохой вариант перед ответным матчем.

"Ливерпуль" приучил общественность к своим хроническим кадровым проблемам. Лазарет "красных" стабильно заполнен центрбеками. Но на этот раз у соперника были идентичные проблемы. Зидан не мог рассчитывать на Рамоса, Варана и Карвахаля. Проблемы с отсутствием основных защитников ограничили тактический арсенал Зидана. Думаю, именно дефицит кадров был основной причиной выбора тактической схемы. У Зидана элементарно не хватало соответствующих ресурсов для системы игры с тремя центрбеками.

"Реал" - "Ливерпуль" - 3:1

Голы: Винисиус, 27, 65, Асенсио, 36 - Салах, 51

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио (Вальверде, 70), Бензема, Винисиус (Родриго, 85)

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Филипс, Кабак (Фирмино, 81), Робертсон - Кейта (Алькантара, 42), Фабиньо, Вейналдум - Салах, Жота (Шакири, 81), Мане

Предупреждения: Васкес, 49 - Мане, 39, Алькантара, 56, Александр-Арнольд, 83

Базовой схемой обеих команд была формация 4-3-3. Но система игры команд существенно отличались. Гораздо интересней выглядел "Реал". Даже не смотря на вынужденный отказ от эффективной модели игры в три центрбека, с которой ассоциируются последние успехи команды Зидана, хозяева поля при подготовке к матчу с "Ливерпулем" как следует поработали над адаптацией системы 4-3-3 непосредственно под команду Клоппа. Как и в противостоянии с "Аталантой", отличный в теории план хорошо был реализован на практике.

Гости больше владели мячом, но преимущество в этом показателе обусловлено стерильностью контроля. В отличие от футболистов "Ливерпуля" игроки "Реала" имели четкое представление, что делать с мячом в билд-апе, во второй и финальной третях поля. Реальное положение дел отображают показатели xG. "Реал" наиграл на 1,93 ожидаемых гола, а "Ливерпуль" на – 0,79. При этом, нужно отметить, что гости абсолютно провалили первый тайм. Соотношение показателей xG до перерыва доказывают закономерность цифр на табло – 1,58:0,00. В первом тайме "красные" не нанесли по воротам Куртуа ни одного удара, тогда как "Реал" имел 10 ударов, пять из которых в створ, девять были нанесены из пределов штрафной! Эти цифры просто катастрофа для команды Клоппа. "Ливерпуль" не имеет права на подобную пассивность и беспомощность.

В фазе игры с мячом "Реал" традиционно пытался искать счастья на флангах. Особенно активными хозяева поля были на левом фланге/полуфланге. Через эту вертикальную зону прошло 44% атакующих технико-тактических действий. Не смотря на то, что мяч больше находился на трети поля хозяев поля (30% против 23%), на протяжении практически всего игрового времени "Реал" контролировал ситуацию и имел гораздо больше возможностей для взятия ворот. Нужно учитывать, что в показатели xG не попали неоднократные выходы хозяев в быструю атаку, которые не завершались ударами по воротам.

Оборона "Ливерпуля" сыграла очень слабо. Думаю, отказ Клоппа от высокого прессинга связан именно с отсутствием основных центральных защитников и Хендерсона. Штаб "Ливерпуля" прекрасно понимал, что "Реал" обладает качествами, которые способны разбивать прессинг и отрезать целые группы игроков.

После неудачных попыток на старте матча гости отказались от проактивных методов в деструктивной фазе, ради компактности в центральной зоне. При этом "Реал" мастерски манипулировал соперником. Команда Зидана выдала очень хороший матч и в игре без мяча. Слаженные взаимодействия и смещения игроков поочередно и главное своевременно открывали необходимые зоны в обороне соперника.

"Ливерпуль" максимально перегружал центральную зону и встречал позиционные атаки соперника средним блоком, поддерживая структуру 4-5-1. Вингеры Салах и Мане опускались в полупространствах в линию к хавбекам. Гости предлагали сопернику играть через фланги. "Реал" был готов к такому сценарию и эффективно пользовался временем и пространством на своей половине поля и на флангах, осуществляя длинные диагональные переводы на одинокого дальнего фулбека, или исполняя забросы за спины защитникам "Ливерпуля", которые при такой пассивной игре партнеров во второй трети поля держали слишком высокую линию обороны.

Отметим, что Кроос и Модрич поочередно опускались для розыгрыша мяча и длинных передач в линию к своим защитникам, а Каземиро в позиционных атаках часто занимал более высокую позицию. В деструктивной фазе Каземиро возвращался на исходную позицию и в структуре 4-1-4-1 закрывал центральную зону между линиями.

На скриншоте выше – эпизод, который привел к первому голу Винисиуса. По сути, второй гол возник из аналогичной ситуации. Кроос имел слишком много времени и пространства для того, чтобы исполнить свой фирменный заброс на ход быстрому бразильцу. В данных условиях высокая линия обороны только способствовала возникновению голевых моментов у ворот гостей.

Говоря боксерским сленгом, "Реал" мастерски удерживал команду Клоппа на дистанции, не подпуская к своим воротам, а атаки, которые были организованы благодаря эффективным длинным передачам, напоминали точные джебы. Этих джебов едва не хватило для нокаута, но "Ливерпуль" дотянул до гонга. Активности на старте второго тайма хватило, чтобы реализовать свой редкий момент и уйти от разгрома.

Юрген Клопп после матча подчеркнул закономерность результата:

"Если хочешь попасть в полуфинал Лиги чемпионов, нужно заслужить это право. Мы не добились этого права, особенно если говорить о первом тайме. Единственный положительный момент во всем, если не считать забитого мяча на выезде, заключается в том, что это был только первый матч. Второй гол... Такие ошибки случаются. Я не очень доволен тем, как мы играли с мячом. В таких случаях нужно создавать моменты, действовать лучше. Сегодня мы не заслужили большего. Но забитый во втором тайме мяч дает нам хоть какую-то надежду. Когда мы проиграли "Барселоне" на "Камп Ноу" со счетом 0:3, то провели хороший поединок. В этот раз все было не так. 80% камбэка в противостоянии с каталонцами сделали фанаты на "Энфилде", сейчас у нас другая ситуация. Тем не менее, мы выложимся без остатка".

В свою очередь, Зинедин Зидан не скрывал положительных эмоций и от игры своей команды и от результата:

"Хорошие ощущения. Я горжусь командой. Мы хорошо сыграли, но у нас были трудности в начале второго тайма. Нельзя забывать, что впереди ответная игра. Мы знали, что можем атаковать по флангам. Их крайние защитники часто подключаются к атакам, и в этом плане все для нас сложилось хорошо. Передача, которую выдал Тони Кроос, многое говорит о его мастерстве, а Винисиус показал отличную скорость. Во втором тайме они всего раз пробили по воротам и забили. Это было трудно принять, но таков футбол. Мяч отскочил к их игроку - и все. Такое случается. В целом, я доволен тем, как играли мои ребята. Я очень рад за Винисиуса, потому что он должен был добавить в результативности, как Асенсио и Бензема. Он здорово играет, помогает команде. И когда он забивает, у него словно вырастают крылья".

Разумеется, судьба двухматчевого противостояния еще не решена. Выездной гол сохраняет в игре команду Клоппа. "Ливерпуль" способен отыграться, но для этого необходимо показать свой лучший футбол, избежать ошибок первого матча и придумать противоядие быстрым атакам "Реала". Легендарные трибуны "Энфилда" не помогут мерсисайдцам, они будут хладнокровно молчать. Здесь эмоционального фактора будет недостаточно.

Штаб Юргена Клоппа должен хорошо проанализировать случившееся, сделать правильные выводы и приготовить что-то новенькое в тактическом плане. Если продолжать работать по шаблону, "Ливерпуль" обречен на вылет из Лиги чемпионов. Первая игра двухматчевого противостояния осталась за Зиданом. Он снова подстроился под особенности оппонента и подготовил отличный план на игру, который качественно реализовали его футболисты. После победы над Гасперини Зидан близок к успеху и в противостоянии с Клоппом.

Группа автора в Facebook "Тактика футбола с Сергеем Костенюком"