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Благая цель: стала известна истинная причина, по которой лайнсмен взял автограф у Эрлинга Холанда

Лига Чемпионов
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Норвежец поможет людям

Благая цель: стала известна истинная причина, по которой лайнсмен взял автограф у Эрлинга Холанда

Фото: ESPN / Автор - неизвестен

Новина українською

Прояснилась причина, по которой ассистент главного рефери первого матча ¼ финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Боруссия Д" (2:1) Октавиан Шовре попросил автограф у форварда "шмелей" Эрлинга Холанда.

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Румын уже несколько лет помогает медицинскому центру, где дети и взрослые люди проходят терапию с тяжелыми формами аутизма. Финансирование поступает только за счет пожертвований и аукционов.

Шовре жертвует центру футбольную атрибутику: джерси, фотографии и автографы. Также Октавиан хотел получить автограф менеджера "горожан" Пепа Гвардиолы, однако не смог с ним пересечься. Карточки с подписью Холанда будут выставлены на аукцион.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Октавиан Шовре Лига чемпионов Эрлинг Холанд
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