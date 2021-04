Благая цель: стала известна истинная причина, по которой лайнсмен взял автограф у Эрлинга Холанда

Прояснилась причина, по которой ассистент главного рефери первого матча ¼ финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Боруссия Д" (2:1) Октавиан Шовре попросил автограф у форварда "шмелей" Эрлинга Холанда.

Румын уже несколько лет помогает медицинскому центру, где дети и взрослые люди проходят терапию с тяжелыми формами аутизма. Финансирование поступает только за счет пожертвований и аукционов.

Шовре жертвует центру футбольную атрибутику: джерси, фотографии и автографы. Также Октавиан хотел получить автограф менеджера "горожан" Пепа Гвардиолы, однако не смог с ним пересечься. Карточки с подписью Холанда будут выставлены на аукцион.

Haaland's signed cards will go to an auction to help people with autism.

That's why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ