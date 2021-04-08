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Стало известно, кто претендует на звание лучшего футболиста недели в рамках Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Представители команд-победителей

Стало известно, кто претендует на звание лучшего футболиста недели в рамках Лиги чемпионов

Фото: Voetbal24

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Пресс-служба УЕФА назвала номинантов на звание лучшего исполнителя недели в главном клубном европейском турнире. Во вторник и среду состоялось 4 матча четвертьфинала соревнования.

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На приз претендуют: полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (гол дортмундской "Боруссии"), вингер "Реала" Винисиус Жуниор (дубль в матче с "Ливерпулем"), нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе (дубль в поединке с "Баварией") и полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо (ассист в игре с "Порту").

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Напомним, ответные матчи ¼ финала ЛЧ пройдут 13 и 14 апреля.

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В статье: Лига чемпионов Жоржиньо Фрелло Жоржиньо Кевин Де Брюйне Килиан Мбаппе Винисиус Джуниор Винисиус Жуниор
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Источник:
UEFA

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