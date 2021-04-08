Стало известно, кто претендует на звание лучшего футболиста недели в рамках Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала номинантов на звание лучшего исполнителя недели в главном клубном европейском турнире. Во вторник и среду состоялось 4 матча четвертьфинала соревнования.

На приз претендуют: полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (гол дортмундской "Боруссии"), вингер "Реала" Винисиус Жуниор (дубль в матче с "Ливерпулем"), нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе (дубль в поединке с "Баварией") и полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо (ассист в игре с "Порту").

Напомним, ответные матчи ¼ финала ЛЧ пройдут 13 и 14 апреля.