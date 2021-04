Обсуждая успех и контракты: президент ПСЖ и директор клуба высказались после победы над Баварией

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу французской команды в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с "Баварией" (3:2). Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо в свою очередь высказался о трудовых договорах лидеров команды. Отметим, что "Бавария" проиграла дома впервые с ноября 2019-го – Почеттино нанес Флику первое поражение в ЛЧ.

PSG director Leonardo to Sky Italy about Mbappé and Neymar: “I think that when it comes to their contracts, we can be happy... we will soon get to a more concrete situation for Mbappé and Neymar contracts. Donnarumma? I don’t talk about transfers now, Navas is great”. ???????? #PSG