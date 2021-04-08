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Обсуждая успех и контракты: президент ПСЖ и директор клуба высказались после победы над Баварией

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Обсуждая успех и контракты: президент ПСЖ и директор клуба высказались после победы над Баварией

L`Equipe

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Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу французской команды в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с "Баварией" (3:2). Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо в свою очередь высказался о трудовых договорах лидеров команды. Отметим, что "Бавария" проиграла дома впервые с ноября 2019-го – Почеттино нанес Флику первое поражение в ЛЧ.

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"Это важная победа для истории нашего клуба. Мы выиграли в Мюнхене, несмотря на травмы, проделав отличную работу. Это еще не конец, впереди второй матч – мы хотим победить и в Париже. "ПСЖ" приобретает опыт выступлений в ЛЧ, нашим игрокам нравится выходить на поле в больших матчах. Я очень горжусь игроками и тренерским штабом", – отметил Нассер Аль-Хелаифи.

"Я думаю, говоря о контрактах, мы можем быть довольны. Скоро мы перейдем к деталям соглашений Мбаппе и Неймара. Доннарумма? Я сейчас не говорю о трансферах, Навас отлично выступает", – сказал Леонардо.

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В статье: Леонардо Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
PSG

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