Непрошлогодний снег и прочие осадки. Акценты зрителя на четвертьфиналах Лиги чемпионов

Наблюдая неуместные снежные хлопья на исходе первой недели апреля в Мюнхене, невольно вспомнилось название старинного и сумасбродного мультика: "Падал прошлогодний снег". Тем паче, здесь встречались финалисты прошлой Лиги чемпионов. Однако ни по сюжету, ни по результату матча я бы не назвал этот снег прошлогодним.

Все четыре четвертьфинальные игры сложились по-разному, а номинальные хозяева с гостями, по сумме всех этих поединков, подписали мировую. По две победы и по семь голов в активе тех и других. Правда, говоря о паре "Порту" - "Челси", стоит подчеркнуть, что они играли на нейтральном поле в испанской Севилье.

Ман Сити – Боруссия 2:1

Реал – Ливерпуль 3:1

Бавария – ПСЖ 2:3

Порту – Челси 0:2

Зрелищность. Центральный матч в Мюнхене сполна оправдал самые смелые ожидания. Голевых моментов в нем было, как минимум, вдвое больше, чем в любом из трех остальных. С одной стороны, игра пролетела на одном дыхании. С другой – уже к перерыву сложилось ощущение, что ты отсмотрел полный матч: настолько содержательной и интересной она была.

По-взрослому, ни один из прочих поединков не назвал бы отвечающим уровню зрелища стадии ¼ финала ЛЧ. В Мадриде было четыре гола, и еще три момента из разряда менее опасных для ворот. Но все это уместилось во временной отрезок в середине игры, равный одному тайму. Все остальное время – а это почти первые полчаса и последние полтайма – прошло "всухую".

Немного больше реальных угроз воротам было в Манчестере. К тому же, тут имел место замечательно смотрибельный второй тайм, который и заставил нас забыть о довольно пресном первом, с его полутора моментами. Можно спорить о качестве голевых шансов в Севилье, но их общее количество было таким же, а распределились они по матчу даже более равномерно.

Словом, для требовательного зрителя, избалованного интересным футболом в исполнении сильнейших команд, здесь было три туда-сюда зачетных поединка на ярком фоне одного Праздника футбола.

Интрига. Победа "Реала" была предопределена голом Асенсио на 36-й минуте. То есть, после этих 2:0 речь фактически шла лишь о том, с каким счетом проиграет "Ливерпуль".

"Порту" имел свой последний шанс отыграться на 57-й минуте, когда дальний удар Диаса пришелся рядом со стойкой ворот Менди. Дальше был лишь несостоявшийся ва-банк в концовке, когда "Челси" добил соперника.

"Баварию" увести от поражения последним мог Алаба на 90-й минуте. Это была четвертая кряду и, пожалуй, наименее опасная из всех, но все-таки возможность сравнять счет в игре с ПСЖ.

Тогда как "Ман Сити" на той же последней минуте основного времени матча сумел вырвать победу над "Боруссией" благодаря голу Фодена.

В целом интриги было достаточно, но могло бы быть и больше.

Логика. Бабушка сказала надвое. Половина поединков завершилась с закономерным итогом, а вторая – вопреки формальной логике, основанной на соотношении голевых моментов.

Наиболее логично смотрится счет в Мадриде. Хотя идеальными здесь были бы цифры 2:0 – "Ливерпуль" использовал свой поистине уникальный шанс. Пытаясь анализировать пропорцию моментов в Манчестере, пришел к выводу, что хозяева поля таки-"наиграли" на победу в один мяч.

С одной стороны, "Порту" не заслужил поражения, ибо чаще угрожал воротам соперника. С другой – все три попытки "Челси" были впечатляющими: два гола и перекладина! И моментов такого уровня у команды Консейсао хотя бы столько же не наскребется. Ну а проигравшая "Бавария", по-хорошему, должна была громить ПСЖ. Где-нибудь 4:1.

Так что здесь мы имеем общую ничью, с незначительным визуальным перевесом в пользу логики.

Судейство. Больше всего вопросов у моего консультанта Юстаса накопилось к своему согражданину Брыху. Прежде всего, это не назначенный пенальти за фол Кабака на Бензема на 32-й минуте матча "Реал" - "Ливерпуль", при 1:0. Впрочем, через четыре минуты мадридцы все равно своего добьются.

А также мой приятель-профи готов оспорить несостоявшееся удаление Васкеса в составе "Реала" на 39-й минуте, при 2:0. Мане мог получить мяч и вываливался один в один. Мяч летел точно к нему. Он поэтому им и не овладел, что его свалили. Это уже было бы интереснее, а где был ВАР в этих эпизодах – науке неизвестно.

Кроме того, он подтверждает очевидное для всех в Манчестере, где лишь ВАР помешал румыну Хацегану назначить "левый" пенальти в ворота "Боруссии" на 32-й минуте, при 1:0. А также то, что Беллингэм пятью минутами позже забил "чистый" гол в ворота "Ман Сити", вместо которого получил предупреждение от арбитра за несуществующий фол. А это еще интереснее.

Ну а после эпизода в штрафной ПСЖ на 89-й минуте в Мюнхене Юстас разродился целой тирадой. Мяч попал в руку - да. От колена. Рука в естественном положении? Да хрен его знает, что такое естественное положение при падении. Поставил? Нет. Но если бы поставил, то никто бы не пискнул. Отака фигня, малята. И не такие ставили. Тот же самый Лаос – после ВАРа в чемпионате Испании.

К сожалению, поединок "Порту" с "Челси" мой собеседник на момент написания этих строк посмотреть не успевал: не штатный эксперт на контракте, как ни крути – у человека есть еще и своя жизнь в придачу к нашим разговорам. Без него же лично у меня возникли вопросы по поводу возможного фола и пенальти после контакта Аспиликуэты с Марега в штрафной "Челси", при 0:1. Словенец Винчич, вкупе с ВАРом его проигнорировали.

Также лично у меня сложилось впечатление, что оба арбитра из Восточной Европы испытывали некий пиетет в отношении фаворитов из АПЛ, куда строже оценивая действия их соперников. Померещилось? В любом случае, после столь скудного ВАРева на дне первого четвертьфинального блюда остался густой осадок.

Везение. Больше других Фортуна благоволила к "Реалу": без "паса" Александера-Арнолда не было бы второго гола команды Зидана. На секундочку, победного и, вполне возможно, судьбоносного.

Стоит вспомнить перекладину ворот ПСЖ, в которую угодил мяч на 2-й минуте после удара Шупо-Мотинга – уже на следующей минуте "Бавария" проигрывала после гола Мбаппе. А вот удар Пулишича в перекладину ворот "Порту" в эндшпиле меркнет после второго гола "Челси", забитого Чилуэллом тотчас после этого.

"Ман Сити" с "Боруссией" обошлись без помощи фарта.

Личности. На меня наиболее мощное впечатление произвел де Брюйне – участник всех пяти "зачетных" атак "Ман Сити" и обоих его голов. Вторым назову Киммиха из "Баварии" - зачинателя голевых моментов, выросшего до уровня дирижера мюнхенского оркестра. И в тройку включил бы еще одного "горожанина" – Фодена, сопровождавшего де Брюйне почти во всех вышеупомянутых эпизодах.

Перечислю еще ряд запомнившихся ярких фигур: Мюллер и Шупо-Мотинг ("Бавария"), Винисиус ("Реал"), Неймар и Мбаппе (ПСЖ).

Среди вратарей не было равных киперу парижан Навасу, с его пятью-шестью топ-сэйвами.

Симпатии. Очевидно, что больше всех (и гораздо больше) в футбол для зрителя играла "Бавария". Поэтому могу искренне посочувствовать ее болельщикам. Хорош был "Реал". Убедил меня в конце концов и "Ман Сити". И да, таки-вызвала симпатии игра "Порту", которого остается только пожалеть.

Однозначным разочарованием стал "Ливерпуль". Для зрителя, не отягощенного просмотром АПЛ (коим я, собственно, и являюсь), это стало откровением: а что здесь вообще делает эта команда? По крайней мере, так оно смотрелось во вторник.

Прогнозы. В былые времена после этого слова всегда ставилось тире, после которого следовало неизменное: "дело неблагодарное". А уж тем более, прогнозы Юрича. Но я попытаюсь, сугубо для поддержания беседы напоследок.

"Порту", мабуть, приехал. Несмотря на то, что играть все в той же Севилье, где он не выглядел обреченным. В 2:0 или 3:1 от такого "Ливерпуля" тоже верится с трудом: слишком мало времени пройдет до "ответки".

А вот обе немецкие команды, на мой взгляд, вполне способны изменить ситуацию в свою пользу. Особенно "Бавария". Но и "Боруссия" в состоянии поддержать исторический челлендж под названием: "четвертьфинальное проклятие Гвардиолы".

Как показала феерия в Мюнхене, ни снег, ни пустые трибуны – не помеха футболу, когда в него играют настоящие мастера. Лишь бы ему не мешали другие осадки – наподобие того, что остался от судейства первых четвертьфиналов.