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Тухель объяснил замены Вернера и Хаверца в первом матче с Порту
Он считает, что для футболистов встреча получилась не самой лучшей
Фото: vbetnews.com
Главный тренер "Челси" Томас Тухель оценил выступления Тимо Вернера и Кая Хаверца в первом матче 1/4 лиги Чемпионов с "Порту" (2:0)
"Это был трудный матч для Тимо и Кая, у них был не лучший день. Мы подавали не лучшим образом, поэтому должной связи между „семёркой“ и тремя игроками атаки не было. Наши подачи были не лучшими.
Я чувствовал, что два немецких футболиста, Кай и Тимо, не играют на своём лучшем уровне, поэтому хотел внести коррективы в игру заменами.
Тот же Кристиан Пулишич находится в хорошей динамике, а Оливье Жиру долго ждал своего шанса.
Лучший способ защищаться — атаковать. Я доволен тем, как вышедшие на замену футболисты сумели себя показать", — подытожил немецкий специалист", - цитирует слова Тухеля Mirror.
Напомним, что ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Челси" - "Порту" состоится 13 апреля.
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