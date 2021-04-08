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Тухель объяснил замены Вернера и Хаверца в первом матче с Порту

Лига Чемпионов
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Он считает, что для футболистов встреча получилась не самой лучшей

Тухель объяснил замены Вернера и Хаверца в первом матче с Порту

Фото: vbetnews.com

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Главный тренер "Челси" Томас Тухель оценил выступления Тимо Вернера и Кая Хаверца в первом матче 1/4 лиги Чемпионов с "Порту" (2:0)

"Это был трудный матч для Тимо и Кая, у них был не лучший день. Мы подавали не лучшим образом, поэтому должной связи между „семёркой“ и тремя игроками атаки не было. Наши подачи были не лучшими.

Я чувствовал, что два немецких футболиста, Кай и Тимо, не играют на своём лучшем уровне, поэтому хотел внести коррективы в игру заменами.

Тот же Кристиан Пулишич находится в хорошей динамике, а Оливье Жиру долго ждал своего шанса.

Лучший способ защищаться — атаковать. Я доволен тем, как вышедшие на замену футболисты сумели себя показать", — подытожил немецкий специалист", - цитирует слова Тухеля Mirror.

Напомним, что ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Челси" - "Порту" состоится 13 апреля.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Тимо Вернер Кай Хавертц
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Источник:
Mirror

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