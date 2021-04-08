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Названа команда недели в Лиге чемпионов
В нее вошли четыре игрока Челси
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УЕФА на официальной странице в Twitter представил команду недели Лиги чемпионов по итогам первых матчей четвертьфинала. В нее попали двое нападающих "ПСЖ" Неймар и Кильян Мбаппе.
В команду также вошли: Менди ("Челси"), Чилуэлл ("Челси"), Маркиньюс ("ПСЖ"), Аспиликуэта ("Челси"), Фоден ("Манчестер Сити"), Маунт ("Челси"), Винисиус ("Реал"), Де Брейне ("Манчестер Сити") и Асенсио ("Реал").
⚡️ Команда недели #ЛигаЧемпионов!— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 8, 2021
✔️ Оборона "Челси"
✔️ Атака "ПСЖ"
Все на месте? ???? pic.twitter.com/4CB3cGNseQ
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