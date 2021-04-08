Названа команда недели в Лиге чемпионов

УЕФА на официальной странице в Twitter представил команду недели Лиги чемпионов по итогам первых матчей четвертьфинала. В нее попали двое нападающих "ПСЖ" Неймар и Кильян Мбаппе.

В команду также вошли: Менди ("Челси"), Чилуэлл ("Челси"), Маркиньюс ("ПСЖ"), Аспиликуэта ("Челси"), Фоден ("Манчестер Сити"), Маунт ("Челси"), Винисиус ("Реал"), Де Брейне ("Манчестер Сити") и Асенсио ("Реал").