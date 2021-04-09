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Зизу рвется в финал, пока Клопп мудрит, Неймар и Мбаппе ленятся, но наказывают. Аудиомнение #85
Гимн ЛЧ в студию
Фото: Maxp, Michael Regan, Berengui, Alexander Hassenstein
Подробно обсуждаем первые поединки четвертьфинала Лиги чемпионов. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Говорим о пинг-понге "Реала" и "Ливерпуля", матче жизни Винисиуса и топ-классе Крооса. Перечисляем ошибки Клоппа и Флика (у Ханси всего одна), скучаем за Левандовским и восторгаемся Навасом. Хвалим "Боруссию Д", Кевина Де Брюйне и Мейсона Маунта – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:49 – "Реал" – "Ливерпуль" (3:1);
11:36 – "Бавария" – "ПСЖ" (2:3);
19:48 – "Манчестер Сити" – "Боруссия Д" (2:1);
25:56 – "Порту" – "Челси" (0:2);
31:17 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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