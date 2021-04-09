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Зизу рвется в финал, пока Клопп мудрит, Неймар и Мбаппе ленятся, но наказывают. Аудиомнение #85

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Гимн ЛЧ в студию

Зизу рвется в финал, пока Клопп мудрит, Неймар и Мбаппе ленятся, но наказывают. Аудиомнение #85

Фото: Maxp, Michael Regan, Berengui, Alexander Hassenstein

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подробно обсуждаем первые поединки четвертьфинала Лиги чемпионов. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Говорим о пинг-понге "Реала" и "Ливерпуля", матче жизни Винисиуса и топ-классе Крооса. Перечисляем ошибки Клоппа и Флика (у Ханси всего одна), скучаем за Левандовским и восторгаемся Навасом. Хвалим "Боруссию Д", Кевина Де Брюйне и Мейсона Маунта – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:49 – "Реал" – "Ливерпуль" (3:1);

11:36 – "Бавария" – "ПСЖ" (2:3);

19:48 – "Манчестер Сити" – "Боруссия Д" (2:1);

25:56 – "Порту" – "Челси" (0:2);

31:17 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Октавиан Шовре Тони Кроос Бавария (Мюнхен) Неймар Зинедин Зидан Лига чемпионов Маркиньос Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Порту Пари Сен-Жермен (Париж) Наби Кейта Килиан Мбаппе Трент Александер-Арнольд Мейсон Маунт Эрлинг Холанд Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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