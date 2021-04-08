  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Не унижайтесь! Шеф арбитров УЕФА раскритиковал бокового судью за автограф у Холанда
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не унижайтесь! Шеф арбитров УЕФА раскритиковал бокового судью за автограф у Холанда

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Футболисты же у вас автографов не берут?

Не унижайтесь! Шеф арбитров УЕФА раскритиковал бокового судью за автограф у Холанда

Фото: УНІАН/автор невідомий

Новина українською

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти раскритиковал румынского бокового арбитра Октавиана Шовре.

После финального свистка в матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" (2:1) он попросил автограф у норвежского нападающего гостей Эрлинга Холанда.

Читайте такжеАвтограф Эрлинга: лайнсмен попросил Холанда расписаться на желтой и красной карточках

Вы отвечаете за свое поведение и за то, что вы и ваша бригада являются частью миссии УЕФА.

УЕФА стремился к тому, чтобы вас уважали не менее игроков, и вы помогли в этом, выглядели соответствующим образом: со спортивной точки зрения, в командной работе, уважительно и профессионально.

Если вы хотите, чтобы вас уважали так же, как игроков, то почему вы просите у них автографы или футболки? Разве они просят вас о том же? Это просто недопустимо. Этот вопрос достоинства.

Не забывайте о количестве камер на матчах УЕФА - они снимают все, - цитирует Sky Sports слова Розетти в обращении к арбитрам.

Главным арбитром этого матча был румын Овидиу Хацеган.

Поединок состоится в Германии 14 апреля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Лига чемпионов Роберто Розетти Овидиу Хацеган Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
08.04.2021 в 21:28
Не зрозуміло, що тут принизливого
Ответить
+1
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.04.2021 в 21:28
Італійські куратори суддівства - це якась сучасна хвороба у Європі ? Де в цьому епізоді відбулося "приниження"? Коли футболісти беруть один у одного футболки - це теж "приниження"?
Ответить
+2
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.04.2021 в 21:16
якщо гроші з аукціону за карточки з автографом підуть медичному центру. то оцей суддівський " шеф" повинен виграти аукціон. інакше його коментар буде початком його кінця.
Ответить
+3
0
football_soccer (Украина)
08.04.2021 в 21:06
главное унижение футбола это суддейки мафиозники-макаронники. А тот румын этот автограф для фонда отдаст.
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...