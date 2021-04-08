Не унижайтесь! Шеф арбитров УЕФА раскритиковал бокового судью за автограф у Холанда

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти раскритиковал румынского бокового арбитра Октавиана Шовре.

После финального свистка в матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" (2:1) он попросил автограф у норвежского нападающего гостей Эрлинга Холанда.

Вы отвечаете за свое поведение и за то, что вы и ваша бригада являются частью миссии УЕФА.

УЕФА стремился к тому, чтобы вас уважали не менее игроков, и вы помогли в этом, выглядели соответствующим образом: со спортивной точки зрения, в командной работе, уважительно и профессионально.

Если вы хотите, чтобы вас уважали так же, как игроков, то почему вы просите у них автографы или футболки? Разве они просят вас о том же? Это просто недопустимо. Этот вопрос достоинства.

Не забывайте о количестве камер на матчах УЕФА - они снимают все, - цитирует Sky Sports слова Розетти в обращении к арбитрам.