Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не унижайтесь! Шеф арбитров УЕФА раскритиковал бокового судью за автограф у Холанда
Футболисты же у вас автографов не берут?
Фото: УНІАН/автор невідомий
Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти раскритиковал румынского бокового арбитра Октавиана Шовре.
После финального свистка в матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" (2:1) он попросил автограф у норвежского нападающего гостей Эрлинга Холанда.
Вы отвечаете за свое поведение и за то, что вы и ваша бригада являются частью миссии УЕФА.
УЕФА стремился к тому, чтобы вас уважали не менее игроков, и вы помогли в этом, выглядели соответствующим образом: со спортивной точки зрения, в командной работе, уважительно и профессионально.
Если вы хотите, чтобы вас уважали так же, как игроков, то почему вы просите у них автографы или футболки? Разве они просят вас о том же? Это просто недопустимо. Этот вопрос достоинства.
Не забывайте о количестве камер на матчах УЕФА - они снимают все, - цитирует Sky Sports слова Розетти в обращении к арбитрам.
Главным арбитром этого матча был румын Овидиу Хацеган.
Поединок состоится в Германии 14 апреля.
Популярное сейчас
- Футзал. Матч Украины и Албании отменён
- Лидер Динамо приступил к беговой работе после травмы
- Итальянский претендент на Аллахяра, Кополовец закончил карьеру. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Манчестер Сити - Боруссия Д. 2:1. Обзор матча, видео голов
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО