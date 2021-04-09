Дисквалифицирован арбитр, который взял автограф у Эрлинга Холанда

Судейский комитет Ассоциации футбола Румынии отстранил от работы в национальном чемпионате арбитра Октавиана Шовре, сообщает журналист Эммануэль Рошу в Twitter.

Рефери не будет работать в бригаде Овидиу Хацегана до конца сезона-2020/21.

Шовре взял автограф у нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда после матча немецкой команды против "Манчестер Сити" (1:2) в Лиге чемпионов. Эпизод попал в трансляцию встречи.