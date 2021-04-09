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Дисквалифицирован арбитр, который взял автограф у Эрлинга Холанда

Лига Чемпионов
(2 голосов)

До конца сезона в Румынии судить не будет. Но есть еще ЛЧ

Дисквалифицирован арбитр, который взял автограф у Эрлинга Холанда

Фото: ESPN / Автор - неизвестен

Новина українською

Судейский комитет Ассоциации футбола Румынии отстранил от работы в национальном чемпионате арбитра Октавиана Шовре, сообщает журналист Эммануэль Рошу в Twitter.

Рефери не будет работать в бригаде Овидиу Хацегана до конца сезона-2020/21.

Шовре взял автограф у нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда после матча немецкой команды против "Манчестер Сити" (1:2) в Лиге чемпионов. Эпизод попал в трансляцию встречи.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Манчестер Сити арбитр Эрлинг Холанд
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Комментарии (2)
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trafalgar (Запорожье)
09.04.2021 в 23:14
Беспредел
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Dr. House (Поділля)
09.04.2021 в 22:47
Длб...
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