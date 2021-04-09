Лига Чемпионов
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Дисквалифицирован арбитр, который взял автограф у Эрлинга Холанда
До конца сезона в Румынии судить не будет. Но есть еще ЛЧ
Фото: ESPN / Автор - неизвестен
Судейский комитет Ассоциации футбола Румынии отстранил от работы в национальном чемпионате арбитра Октавиана Шовре, сообщает журналист Эммануэль Рошу в Twitter.
Рефери не будет работать в бригаде Овидиу Хацегана до конца сезона-2020/21.
Шовре взял автограф у нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда после матча немецкой команды против "Манчестер Сити" (1:2) в Лиге чемпионов. Эпизод попал в трансляцию встречи.
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Комментарии (2)
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trafalgar (Запорожье)
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Dr. House (Поділля)
09.04.2021 в 22:47
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