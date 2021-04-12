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Пари Сен-Жермен – Бавария. АУДИО онлайн трансляция второго матча ¼ финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Пари Сен-Жермен – Бавария. АУДИО онлайн трансляция второго матча ¼ финала Лиги чемпионов

Фото: IMAGO / Poolfoto

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Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между мюнхенской "Баварией" и французским "Пари Сен-Жермен".

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В лазареты команд лучше не заглядывать – из них можно собрать отдельные команды и тоже сыграть четвертьфинал ЛЧ. Тем не менее, бороться нужно, необходимо выходить дальше. После первого поединка между коллективами можно оценить шансы "ПСЖ" на проход в 51%. Согласитесь, в этом безумном противостоянии еще ничего не понятно. Найдет ли Флик способ наконец-то нейтрализовать Мбаппе? Как немцы будут обходиться без лидеров? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 13 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Егор Старков

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Трансляция Аудио онлайн стрим
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