Пари Сен-Жермен – Бавария. АУДИО онлайн трансляция второго матча ¼ финала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между мюнхенской "Баварией" и французским "Пари Сен-Жермен".

В лазареты команд лучше не заглядывать – из них можно собрать отдельные команды и тоже сыграть четвертьфинал ЛЧ. Тем не менее, бороться нужно, необходимо выходить дальше. После первого поединка между коллективами можно оценить шансы "ПСЖ" на проход в 51%. Согласитесь, в этом безумном противостоянии еще ничего не понятно. Найдет ли Флик способ наконец-то нейтрализовать Мбаппе? Как немцы будут обходиться без лидеров? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 13 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Егор Старков