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Челси - Порту: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Лондонцы в шаге от полуфинала

Челси - Порту: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Выездные 0:2 - отличный результат для команды Томаса Тухеля после первого матча с "Порту". "Драконы" играли компактно, неплохо выбегали в контратаки, но стоит признать, что класс игроков "Челси" сейчас банально выше. Отсюда и комфортная победа. Означает ли это, что лондонцы уже в полуфинале? Конечно же, нет. Но серьезный шаг на пути к четверке лучших они сделали.

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Сержиу Консейсау снова сможет рассчитывать на двух лучших бомбардиров команды, Оливейру и Тареми, однако, чтобы выйти в следующий раунд, "Порту" придется сыграть на пределе своих возможностей. Интересно посмотреть, какие выводы сделал 46-летний специалист после недавнего поражения.

Ответный матч 1/4 Лиги чемпионов между "Челси" и "Порту" состоится во вторник, 13-го апреля. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 2.

Также трансляцию матча "Челси" – "Порту" можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Порту" - "Челси" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

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В статье: Челси (Лондон) Порту
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