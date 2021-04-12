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Челси - Порту: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Лондонцы в шаге от полуфинала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Выездные 0:2 - отличный результат для команды Томаса Тухеля после первого матча с "Порту". "Драконы" играли компактно, неплохо выбегали в контратаки, но стоит признать, что класс игроков "Челси" сейчас банально выше. Отсюда и комфортная победа. Означает ли это, что лондонцы уже в полуфинале? Конечно же, нет. Но серьезный шаг на пути к четверке лучших они сделали.
Сержиу Консейсау снова сможет рассчитывать на двух лучших бомбардиров команды, Оливейру и Тареми, однако, чтобы выйти в следующий раунд, "Порту" придется сыграть на пределе своих возможностей. Интересно посмотреть, какие выводы сделал 46-летний специалист после недавнего поражения.
Ответный матч 1/4 Лиги чемпионов между "Челси" и "Порту" состоится во вторник, 13-го апреля. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 2.
Также трансляцию матча "Челси" – "Порту" можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Порту" - "Челси" с помощью текстовой
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