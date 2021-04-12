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Полетел ли поляк в Париж? Бавария сообщила о деталях восстановления Роберта Левандовского
Мюнхенцы потеряли ключевого исполнителя
Фото: Bayern
Форвард "Баварии" Роберт Левандовский усердно работает над своим возвращением – об этом сообщает пресс-служба немецкого гранда. Сегодня утром лучший бомбардир команды впервые совершил небольшой объем беговой работы на тренировочной базе в Мюнхене.
Левандовский ожидаемо не примет участия в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен". Напомним, поединок состоится завтра, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Также не смогут сыграть в этой встрече Джером Боатенг, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Никлас Зюле, Кингсли Коман, Диего Коста и Клементен Толиссо. У "ПСЖ" недоступны Хуан Бернат, Мауро Икарди, Леон Курзава и Маркиньос.
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