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Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция второго матча ¼ финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция второго матча ¼ финала Лиги чемпионов

Фото: UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем".

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И вновь лазарет переполнен: как у английской команды, так и у мадридского гранда. "Красные" потерпели болезненное поражение и их шансы выйти в полуфинал существенно сократились. Сумеет ли разбитая банда Клоппа чем-то ответить на пустом "Энфилде"? Как долго "Реал" будет еще взрывать европейский футбол? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 14 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Влад Петрушевский

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Трансляция Аудио онлайн стрим
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