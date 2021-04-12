Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция второго матча ¼ финала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем".

И вновь лазарет переполнен: как у английской команды, так и у мадридского гранда. "Красные" потерпели болезненное поражение и их шансы выйти в полуфинал существенно сократились. Сумеет ли разбитая банда Клоппа чем-то ответить на пустом "Энфилде"? Как долго "Реал" будет еще взрывать европейский футбол? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 14 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Влад Петрушевский