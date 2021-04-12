Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от матча против "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Пассивный футбол? Так мы не играем, и я не думаю, что стоит менять свой подход. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал.

Наверное, "Порту" в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы же можем оказаться в незавидном положении, если будем только удерживать свое преимущество. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол", — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 12 апреля.

Напомним, что Матч "Порту" — "Челси" состоится 13 апреля.