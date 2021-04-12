Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: Порту в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов
Но удастся ли португальскому клубу сделать подобное
Фото: vbetnews.com
Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от матча против "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Пассивный футбол? Так мы не играем, и я не думаю, что стоит менять свой подход. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал.
Наверное, "Порту" в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы же можем оказаться в незавидном положении, если будем только удерживать свое преимущество. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол", — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 12 апреля.
Напомним, что Матч "Порту" — "Челси" состоится 13 апреля.
Популярное сейчас
- "Мы вернулись в 90-е, судьи просто убили нашу команду". Тренер Полесья об игре с Черноморцем
- Минай досрочно попрощался с одним из футболистов
- Ярославский: Возвращение Металлиста произойдет в ближайшие недели-месяц
- Благая цель: стала известна истинная причина, по которой лайнсмен взял автограф у Эрлинга Холанда
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной