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Тухель: Порту в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов

Лига Чемпионов
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Но удастся ли португальскому клубу сделать подобное

Тухель: Порту в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов

Фото: vbetnews.com

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от матча против "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Пассивный футбол? Так мы не играем, и я не думаю, что стоит менять свой подход. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал.

Наверное, "Порту" в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы же можем оказаться в незавидном положении, если будем только удерживать свое преимущество. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол", — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 12 апреля.

Напомним, что Матч "Порту" — "Челси" состоится 13 апреля.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Порту Челси
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