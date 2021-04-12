Коуч ПСЖ: В матче с Баварией может случиться все, что угодно

Главный тренер французского "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился мыслями о предстоящей игре с "Баварией" в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2 - первый матч).

Убежден, случиться может все, что угодно. "Бавария" - пока лучший клуб мира. Отношусь к сопернику с огромным уважением.

Вместе с тем, мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попробовать ее добиться, - сказал Почеттино, которого цитирует сайт УЕФА.