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Коуч ПСЖ: В матче с Баварией может случиться все, что угодно
Готов ко всему
Фото: psg.fr/ автор неизвестен
Главный тренер французского "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился мыслями о предстоящей игре с "Баварией" в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2 - первый матч).
Убежден, случиться может все, что угодно. "Бавария" - пока лучший клуб мира. Отношусь к сопернику с огромным уважением.
Вместе с тем, мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попробовать ее добиться, - сказал Почеттино, которого цитирует сайт УЕФА.
Поединок ПСЖ - Бавария состоится завтра, 13 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.
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