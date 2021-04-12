  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Коуч ПСЖ: В матче с Баварией может случиться все, что угодно
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коуч ПСЖ: В матче с Баварией может случиться все, что угодно

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Готов ко всему

Коуч ПСЖ: В матче с Баварией может случиться все, что угодно

Фото: psg.fr/ автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер французского "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился мыслями о предстоящей игре с "Баварией" в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2 - первый матч).

Убежден, случиться может все, что угодно. "Бавария" - пока лучший клуб мира. Отношусь к сопернику с огромным уважением.

Вместе с тем, мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попробовать ее добиться, - сказал Почеттино, которого цитирует сайт УЕФА.

Поединок ПСЖ - Бавария состоится завтра, 13 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеТри игрока Баварии вышли из лазарета перед матчем с ПСЖ, Горецка под вопросом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...