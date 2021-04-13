Ливерпуль - Реал: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Неделю назад "Реал" на своем поле не оставил "Ливерпулю" никаких шансов. Итоговые 3:1 - это даже мало для настолько неравной борьбы. Один лишь Асенсио запорол еще 2-3 отличных шанса, которые могли похоронить шансы англичан еще в Мадриде.

Впрочем, и сейчас "Ливерпулю" будет крайне тяжело. Статистика говорит, что "Реал" лишь раз в своей истории вылетал из плей-офф Лиги чемпионов, выиграв первый матч с разницей в два гола. Без преувеличения, для прохода дальше красным понадобится чудо.

Хватит ли их сил на него - узнаем в среду, 14 апреля , на Футбол 2 . Начало игры "Ливерпуль" - "Реал" в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Ливерпуль" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "Ливерпуль" - "Реал" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV .

В других странах матч в прямом эфире покажут: