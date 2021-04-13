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Ливерпуль - Реал: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал, 14 апреля 2021
Фото: liverpoolfc.com/ автор неизвестен
Неделю назад "Реал" на своем поле не оставил "Ливерпулю" никаких шансов. Итоговые 3:1 - это даже мало для настолько неравной борьбы. Один лишь Асенсио запорол еще 2-3 отличных шанса, которые могли похоронить шансы англичан еще в Мадриде.
Впрочем, и сейчас "Ливерпулю" будет крайне тяжело. Статистика говорит, что "Реал" лишь раз в своей истории вылетал из плей-офф Лиги чемпионов, выиграв первый матч с разницей в два гола. Без преувеличения, для прохода дальше красным понадобится чудо.
Хватит ли их сил на него - узнаем в среду, 14 апреля, на Футбол 2. Начало игры "Ливерпуль" - "Реал" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Ливерпуль" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.
Легальная видео онлайн трансляция матча "Ливерпуль" - "Реал" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV.
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Великобритания – BT Sport Ultimate, BT Sport Extra, BT Sport 2
- Германия – Blue Sport, DAZN, Sky Go, Sky Ticket, Sky Sport 1/HD
- Испания – Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Италия – Sky Sport 252, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV
- Канада – DAZN
- Нидерланды – Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select
- Польша – IPLA
- Португалия – Eleven Sports 1 Portugal
- США – ZonaFutbol, Paramount+, TUDN Radio, TUDN USA, Univision, Univision NOW
- Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
- Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Чехия – O2 TV
- Венгрия - M4 Sports
- Румыния - Digi Sport 1 Romania
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