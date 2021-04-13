На уколах: один из ключевых футболистов мадридского Реала готов сыграть против Ливерпуля

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде готов выйти на поле "Энфилда" в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Напомним, первый поединок завершился победой "сливочных" со счетом 3:1.

В Эль-Класико (2:1) Вальверде получил повреждение, сегодня Феде тренировался в индивидуальном порядке. По информации Marca, хавбек получит обезболивающее – он готов пойти на риск, чтобы помочь немного ослабленному испанскому гранду в матче с англичанами.

Напомним, Эден Азар, Рафаэль Варан, Лукас Васкес и Серхио Рамос недоступны Зидану; не факт, что сыграет против "Ливерпуля" Дани Карвахаль.