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На уколах: один из ключевых футболистов мадридского Реала готов сыграть против Ливерпуля

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(1 голосов)

Двужильная надежда Зидана

На уколах: один из ключевых футболистов мадридского Реала готов сыграть против Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде готов выйти на поле "Энфилда" в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Напомним, первый поединок завершился победой "сливочных" со счетом 3:1.

В Эль-Класико (2:1) Вальверде получил повреждение, сегодня Феде тренировался в индивидуальном порядке. По информации Marca, хавбек получит обезболивающее – он готов пойти на риск, чтобы помочь немного ослабленному испанскому гранду в матче с англичанами.

Напомним, Эден Азар, Рафаэль Варан, Лукас Васкес и Серхио Рамос недоступны Зидану; не факт, что сыграет против "Ливерпуля" Дани Карвахаль.

Читайте такжеЛиверпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция второго матча ¼ финала Лиги чемпионов

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Федерико Вальверде
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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dazo51
13.04.2021 в 14:13
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