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На уколах: один из ключевых футболистов мадридского Реала готов сыграть против Ливерпуля
Двужильная надежда Зидана
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде готов выйти на поле "Энфилда" в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Напомним, первый поединок завершился победой "сливочных" со счетом 3:1.
В Эль-Класико (2:1) Вальверде получил повреждение, сегодня Феде тренировался в индивидуальном порядке. По информации Marca, хавбек получит обезболивающее – он готов пойти на риск, чтобы помочь немного ослабленному испанскому гранду в матче с англичанами.
Напомним, Эден Азар, Рафаэль Варан, Лукас Васкес и Серхио Рамос недоступны Зидану; не факт, что сыграет против "Ливерпуля" Дани Карвахаль.
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