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ПСЖ – Бавария: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Сумеют ли баварцы совершить камбек?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ПСЖ увёз победу с "Альянц Арены" (2:3) благодаря гению Неймара и Килиана Мбаппе. Откровенно говоря, "Бавария" то поражение не заслужила и сделает всё, чтобы доказать это в ответном матче, вырвав путёвку в полуфинал.
Ответный матч 1/4 Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Баварией" состоится во вторник, 13-го апреля. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1.
Также трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" – "Бавария" можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры ПСЖ - "Бавария" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
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