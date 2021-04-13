Зинченко летит в Дортмунд. Гвардиола объявил заявку Манчестер Сити на матч с Боруссией Д

Пеп Гвардиола, наставник английского "Манчестер Сити", объявил заявку из 22 футболистов своей команды, которые полетят в Германию, в город Дортмунд, на поединок 1/4 Лиги чемпионов с местной "Боруссией". Нашлось место в ней и для украинского игрока левого фланга Александра Зинченко.

Официальный сайт "Манчестер Сити" отмечает, что в состав вернулся Эмерик Ляпорт, который пропустил поединок АПЛ с "Лидсом". Зато отсутствующим остается Серхио Агуэро.

Заявка "Манчестер Сити":

Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Габриэль Жезус, Александр Зинченко, Зак Стеффен, Эмерик Ляпорт, Родриго, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Ферран Торрес, Бенджамин Мэнди, Фернандиньо, Рияд Марез, Жоао Канселу, Эдерсон, Фил Фоден, Эрик Гарсия, Джеймс Траффорд.

Поединок состоится завтра, 14 апреля. Начало в 22:00.