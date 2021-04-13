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Игрок Челси сообщил, как Тухель готовил своих футболистов к противостоянию с Порту

Лига Чемпионов
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Много силовой борьбы

Игрок Челси сообщил, как Тухель готовил своих футболистов к противостоянию с Порту

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Игрок левого фланга "Челси" Бен Чилвелл поделился ожиданиями от игры с португальским "Порту" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0 - первый матч).

Два важнейших гола на выезде должны сыграть свою роль. Пока мы сделали только полдела. Но, конечно, о более удачном результате первой игры мы не могли и мечтать.

Еще перед первой встречей с "Порту" мы прекрасно знали, что будет очень много силовой борьбы. Нам достался серьезный соперник, и наш главный тренер сделал все, чтобы мы отнеслись к нему с уважением.

На кону стоит путевка в полуфинал. Можете не сомневаться - никакой расслабленности от нас ждать не стоит, - сказал Чилвелл, которого цитирует УЕФА.

Поединок "Челси" - "Порту" состоится сегодня. Начало в 22:00.

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В статье: Лига чемпионов Томас Тухель Челси (Лондон) Порту Бен Чилвелл
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