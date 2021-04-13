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Гвардиола заявил о рекорде Манчестер Сити среди всех клубов АПЛ в Лиге чемпионов
Никто подряд не играл столько сезонов
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с дортмундской Боруссией в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1 - первый матч).
Мы ждем этого матча. Мы еще ничего себе не гарантировали. В первом матче мы добились хорошего результата, а теперь постараемся победить снова.
Нам следует придерживаться своего плана. Не имеет значения, что произошло в первой игре. Надо выйти и сыграть как можно лучше, дать сопернику понять, что мы приехали вовсе не защищать свой успех в первом матче. Мы хотим навязать Боруссии свою игру и победить.
Мы уже стали первой командой, которая получила право играть в ЛЧ-2021/22. Таким образом мы будем играть в ЛЧ 11 лет подряд. Этого не удавалось ни одному клубу АПЛ. Это фантастика. Разумеется, никто нам ничего просто так не даст - надо добиваться своего, - заявил Гвардиола, которого цитирует УЕФА.
Поединок Боруссия Д - Манчестер Сити состоится завтра, 14 апреля. Начало в 22:00.
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