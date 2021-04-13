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Гвардиола заявил о рекорде Манчестер Сити среди всех клубов АПЛ в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Никто подряд не играл столько сезонов

Гвардиола заявил о рекорде Манчестер Сити среди всех клубов АПЛ в Лиге чемпионов

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с дортмундской Боруссией в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1 - первый матч).

Мы ждем этого матча. Мы еще ничего себе не гарантировали. В первом матче мы добились хорошего результата, а теперь постараемся победить снова.

Нам следует придерживаться своего плана. Не имеет значения, что произошло в первой игре. Надо выйти и сыграть как можно лучше, дать сопернику понять, что мы приехали вовсе не защищать свой успех в первом матче. Мы хотим навязать Боруссии свою игру и победить.

Мы уже стали первой командой, которая получила право играть в ЛЧ-2021/22. Таким образом мы будем играть в ЛЧ 11 лет подряд. Этого не удавалось ни одному клубу АПЛ. Это фантастика. Разумеется, никто нам ничего просто так не даст - надо добиваться своего, - заявил Гвардиола, которого цитирует УЕФА.

Поединок Боруссия Д - Манчестер Сити состоится завтра, 14 апреля. Начало в 22:00.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Комментарии (4)
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
13.04.2021 в 21:57
Ой.., Господи та як же він цими цифрами рекордів за0бує Так, а чому ж цьому Пепіку ніхто не нагадає про АНТИРЕКОРД, що тільки ОДНОГО разу з цих 11 років, і то при Мануелі Пеллегріні, цей ШейхСіті не долав 1/4-ту, вибуваючи навіть від заздалегідь слабкіших команд??? Чомусь Клопп не згадує ДВА рекорди, котрі навряд чи хтось поб'є. А це - Чемпіонство за 7 турів, що Рекорд, і чемпіонський сезон 2019/20 Скаузери перебували на 1-му місці АЖ з Другого туру і до Фінішу. Такого не було ні з ким в Англії з 1888, першого офіційного сезону.
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download1 (huyersk)
13.04.2021 в 21:38
Динамо ніби вдавалося
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+1
0
Ol-g (Одесса)
13.04.2021 в 21:46
АПЛ.
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0
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Ol-g (Одесса)
13.04.2021 в 21:47
А, так, Динамо в АПЛ.
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