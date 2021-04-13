Без Горецка, но с Дракслером. Составы Баварии и ПСЖ

Ханс-Дитер Флик и его оппонент Маурисио Почеттино объявили стартовые составы соответственно "Баварии" и "ПСЖ" на поединок 1/4 Лиги чемпионов.

В первом матче в Германии ПСЖ победил 3:2.

Этот поединок начнется в Париже на стадионе Парк де Пренс в 22:00.

Потери у Баварии - Роберт Левандовски (травма), Серж Гнабри (ковид), Николас Зюле (травма), Леон Горецка (мышечная травма).

Потери у ПСЖ - Маркиньос, Мауро Икарди, Лайвин Курзава, Хуан Бернат. Только что вернулись после карантина Марко Вератти и Алессандро Флоренци.