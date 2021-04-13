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Без Горецка, но с Дракслером. Составы Баварии и ПСЖ
Фото: PSG
Ханс-Дитер Флик и его оппонент Маурисио Почеттино объявили стартовые составы соответственно "Баварии" и "ПСЖ" на поединок 1/4 Лиги чемпионов.
В первом матче в Германии ПСЖ победил 3:2.
Этот поединок начнется в Париже на стадионе Парк де Пренс в 22:00.
Tonight’s Starting XI! ????#???????????????????????? |????#UCL— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 13, 2021
pic.twitter.com/oseyFZnvYJ
Mit dieser XI alles für das Halbfinale geben! ????#PACKMAS #MiaSanMia #PSGFCB pic.twitter.com/ZkwLVImmV3— ???????????? FC Bayern ???????????? (@FCBayern) April 13, 2021
Потери у Баварии - Роберт Левандовски (травма), Серж Гнабри (ковид), Николас Зюле (травма), Леон Горецка (мышечная травма).
Потери у ПСЖ - Маркиньос, Мауро Икарди, Лайвин Курзава, Хуан Бернат. Только что вернулись после карантина Марко Вератти и Алессандро Флоренци.
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