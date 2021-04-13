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Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14 апреля 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” находится в шаге от того, чтобы второй раз в своей истории выйти в полуфинал Лиги чемпионов – и первый раз с Пепом Гвардиолой. В первой игре “Сити” выиграл у Дортмунда 2:1 благодаря голу Фодена на последней минуте. “Боруссия” проведет ответный матч без Джейдона Санчо, но лучший бомбардир Лиги чемпионов Эрлинг Холанд находится в полном порядке.
Ответный матч 1/4 Лиги чемпионов между “Боруссией” Дортмунд и “Манчестер Сити” состоится в среду, 14 апреля. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1.
Также трансляцию матча “Боруссия” Дортмунд – "Манчестер Сити" можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.
В Германии ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов “Боруссия” Дортмунд – "Манчестер Сити" будут показывать Sky Sport 1/HD, Blue Sport, Sky Go, Sky Ticket, Sky Sport 2/HD, в Англии – BBC Radio 5 Live, BT Sport 3, TalkSport Radio UK, BT Sport App, BTSport.com.
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