Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

“Манчестер Сити” находится в шаге от того, чтобы второй раз в своей истории выйти в полуфинал Лиги чемпионов – и первый раз с Пепом Гвардиолой. В первой игре “Сити” выиграл у Дортмунда 2:1 благодаря голу Фодена на последней минуте. “Боруссия” проведет ответный матч без Джейдона Санчо, но лучший бомбардир Лиги чемпионов Эрлинг Холанд находится в полном порядке.

Ответный матч 1/4 Лиги чемпионов между “Боруссией” Дортмунд и “Манчестер Сити” состоится в среду, 14 апреля. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1.

Также трансляцию матча “Боруссия” Дортмунд – "Манчестер Сити" можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.

В Германии ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов “Боруссия” Дортмунд – "Манчестер Сити" будут показывать Sky Sport 1/HD, Blue Sport, Sky Go, Sky Ticket, Sky Sport 2/HD, в Англии – BBC Radio 5 Live, BT Sport 3, TalkSport Radio UK, BT Sport App, BTSport.com.