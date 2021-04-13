  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14 апреля 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” находится в шаге от того, чтобы второй раз в своей истории выйти в полуфинал Лиги чемпионов – и первый раз с Пепом Гвардиолой. В первой игре “Сити” выиграл у Дортмунда 2:1 благодаря голу Фодена на последней минуте. “Боруссия” проведет ответный матч без Джейдона Санчо, но лучший бомбардир Лиги чемпионов Эрлинг Холанд находится в полном порядке.

Читайте такжеБоруссия Дортмунд - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 14.04.21

Ответный матч 1/4 Лиги чемпионов между “Боруссией” Дортмунд и “Манчестер Сити” состоится в среду, 14 апреля. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1.

Также трансляцию матча “Боруссия” Дортмунд – "Манчестер Сити" можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.

В Германии ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов “Боруссия” Дортмунд – "Манчестер Сити" будут показывать Sky Sport 1/HD, Blue Sport, Sky Go, Sky Ticket, Sky Sport 2/HD, в Англии – BBC Radio 5 Live, BT Sport 3, TalkSport Radio UK, BT Sport App, BTSport.com.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...