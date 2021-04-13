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Левандовский внимательно следит за поединком Баварии с ПСЖ

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Левандовский внимательно следит за поединком Баварии с ПСЖ

Фото: Твіттер Левандовського

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски пропускает ответный поединок 1/4 Лиги чемпионов с французским ПСЖ из-за травмы.

Поляк показал, как смотрит этот матч по телевизору.

В первом поединке "Бавария", напомним, проиграла 2:3, поэтому вынуждена бороться за победу во второй игре.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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