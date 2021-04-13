Зидан: Мы знаем, какая тактика нужна Реалу в игре с Ливерпулем

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан накануне ответного матча с Ливерпулем (первый матч - 3: 1) акцент на задачах своей команды.

Что нам нужно сделать, это сыграть еще одну замечательную игру. Нам это нужно, чтобы пройти в полуфинал. Эта команда готова к борьбе. Мы попробуем выиграть эту игру. Команда всегда соединяется, когда становится трудно. Таким образом видим характер такой команды.

Мы не будем играть на ничью. "Реал" всегда выходит на поле, чтобы побеждать. Мы потратили очень много сил против "Ливерпуля" и "Барселоны", но нам придется и здесь играть на максимуме своих возможностей. Мы готовы к этому.

Завтрашняя игра - это единственная, на которой мы сейчас концентрируемся. Нам просто нужно попробовать пройти в полуфинал.

Мы знаем, какая тактика нам нужна. Что мы постараемся делать? Продолжать то, что делаем, и бороться. Нам нужно защищаться и командно атаковать. Мы готовы к этому, - цитирует Зидана УЕФА.