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"Такого адреналина мне и не хватало. Я словно сварился заживо". Почеттино – о выходе ПСЖ в 1/2 ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Наставник доволен результатом команды

"Такого адреналина мне и не хватало. Я словно сварился заживо". Почеттино – о выходе ПСЖ в 1/2 ЛЧ

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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино подвел итоги ответного матча с "Баварией" (0:1, первый матч 3:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы были очень сконцентрированы. Был по-настоящему тяжелый матч. Очень рад за своих футболистов, они заслужили больших комплиментов. Выход в полуфинал - изумительное событие для нас всех

Сложно наслаждаться игрой, когда стоишь у бровки, но я пытаюсь. Каждый раз со стороны кажется, что я сохраняю хладнокровие, но внутри меня все бурлит. Это тот самый адреналин, который все так любят. Сегодня (13 апреля - прим.) мы увидели фантастический матч

Когда я сидел дома без работы, именно такого адреналина мне и не хватало. Конечно, я нервничал, речь ведь о главном клубном турнире. Я словно сварился заживо.

Во время игры мы прилагали много усилий для того, чтобы поправить свою расстановку на поле. Чтобы улучшить картину игры, особенно на флангах. На этот раз мы уже не позволили сопернику так часто врываться в наши владения на высокой скорости. Жаль, что сами не забили, но сейчас мы все равно очень рады происходящему", - отметил Почеттино.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
UEFA

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